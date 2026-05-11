Sin poznatog para umalo izgubio život u nesreći, danas gradi glumačku karijeru: "E pa, profesore moj dragi,... uspio sam!"

Jan Kovačić mlada je nada hrvatskog glumišta i sin poznatog domaćeg para. Završio je Akademiju za umjetnost i kulturu u Osijeku i od siječnja 2024. zaposlen je u kazalištu Komedija, gdje je igrao u poznatim mjuziklima, kao što su 'Ljepotica i zvijer', 'Jesus Christ Superstar', i 'Jalta Jalta', a trenutačno glumi u mjuziklu 'Radio Dubrava'.

'Zauvijek ću se sjećati razgovora s mojim pokojnim profesorom Sašom Anočićem koji mi je na 2. godini u Osijeku u jednom trenutku rekao: 'Jan, ti moraš u Komediju. To je kazalište ko stvoreno za tebe.' E pa, profesore moj dragi,... uspio sam!', pohvalio se tada na društvenim mrežama.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jan Kovačić (@jan.kovachich)

Premda trenutačno uživa u ostvarenju svojih snova, Jan je uoči prijemnog na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu umalo poginuo. Na njega je, na pješačkom prijelazu, naletio policijski automobil te ga odbacio čak 30 metara, piše Story.hr.

'Slomio sam potkoljenicu, napuknuta druga potkoljenica, napuknuta prsna kost, slomljena ključna kost, lopatica, blagi potres mozga, blago krvarenje u mozgu i hrpa jako kul ožiljaka', ispričao je u In Magazinu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jan Kovačić (@jan.kovachich)

Ipak, najopasnije je bilo staklo koje je završilo u njegovom vratu te ga umalo koštalo života: 'To je bio najopasniji, tu evo možete vidjet ožiljak, ne znam koliko se vidi, ali da je bio malo više bila bi drugačija priča.'

Jan je nakon nesreće prvo kontaktirao oca, a zbog oporavka nije mogao ponovno pristupiti prijemnom ispitu u Zagrebu, pa je sreću okušao na Akademiji u Osijeku.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Jan Kovačić (@jan.kovachich)

'Sve se dogodilo točno kako je trebalo, ja sam prošao fantastično s obzirom na situaciju i ja tog čovjeka jako volim jer da nije bilo njega ne bi se dogodile sve stvari koje su mi se dogodile, jer baš zbog toga što me udario auto ja nisam mogao proći u Zagreb pa sam probao Osijek u kojem sam uživao', ispričao je, prenosi Story.hr.

Ivan je odrastao u glazbenoj obitelji. Njegov otac je cijenjeni gitarist Bruno Kovačić, a majka bivša pjevačica i voditeljica Ivana Plechinger. Sada je u emisiji 'Špica', zapjevao majčin veliki hit 'Mala ptica nebeska', koji je ona snimila prije njegovog rođenja 1994. godine. Jan ima i mlađeg brata Viga.

Ivana je, zaokrenula svoj život kada je u 39. godini doživjela moždani udar. Znanja koja je stekla mijenjajući se nastoji proširiti motivacijskim govorima, radionicama, ali i svojim knjigama.

Jednom je prilikom otkrila kroz što su sve ona i Bruno prošli otkako su se vjenčali 1998.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivana Plechinger (@ivanaplechinger)

'Imao je poprilično miran život prije no što ju je sreo - nebo vedro bez oblačka. Nakon nje - munje i gromovi, fanfare i tomovi! Tri mu je puta gotovo umrla na rukama, dva puta rodila je po jednog čudesnog dječaka, jednom su zajedno gledali kako duša njenog oca pakira samu sebe na onaj svijet. Nula puta u tugama su se pitali: 'zašto baš mi', milijun puta na sve su rekli: 'Hvala'. 'Volim te', nisu izgovarali često. Točnije - on gotovo nikad na glas: 'Ne radi se to na brdovitom Balkanu', a ona: često, i tiho i glasno - da je siguran na čemu je. Svi su znali da je njen, svi su znali da je njegova, a oni nisu znali za nikoga kad god da im se pogledi sretnu. Prošlo je više od četvrt stoljeća, a njima je to mogla biti i minuta i vječnost i treptaj oka i eon. Za njih su čitav svemir bili - Ona i On', napisala je na Instagramu.