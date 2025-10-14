Sin Halida Bešlića obišao očev grob

Dan nakon emotivnog ispraćaja legendarnog pjevača Halida Bešlića, njegov sin Dino u društvu najbližih suradnika posjetio je očev grob. Na mjestu posljednjeg počivališta poznatog glazbenika dočekala ga je tišina, ali i more cvijeća, vijenaca i dirljivih poruka koje su ostavili kolege, prijatelji i obožavatelji.

Halid Bešlić, čiji je glas obilježio desetljeća regionalne glazbene scene, ispraćen je u ponedjeljak uz suze i aplauze tisuća ljudi. Mnogi su istaknuli kako će njegova pjesma i karizma zauvijek ostati dio kolektivnog sjećanja, a sama sahrana pretvorila se u veliko okupljanje ljudi koji su željeli odati počast čovjeku koji je svojom glazbom doticao srca.

