Simona Mijoković: "Odlazim u molitvu i tišinu"

Bivša reality zvijezda Simona Mijoković iznenadila je više od 80 tisuća pratitelja kada je na društvenim mrežama objavila da se povlači iz digitalnog svijeta. Na Facebooku i Instagramu najavila je deaktivaciju profila uz poruku:

"Hvaljen Isus i Marija. Predragi prijatelji, danas ću deaktivirati moj Facebook profil. Odlazim u molitvu i tišinu, da ne bi netko pomislio da sam ga blokirala. Mir i dobro, uz obilje Božjeg blagoslova."

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U objavi je istaknula kako isto vrijedi i za njezin Instagram račun.

Odluka o „digitalnom detoksu“ uslijedila je nedugo nakon što je i njezin suprug, Stanislav Mijoković, progovorio o njihovom obiteljskom životu u Austriji.

Simona, nekada Gotovac, već godinama vodi posve drugačiji život od onoga kojim je punila medijske stupce. Posvetila se vjeri, obitelji i mirnoj svakodnevici. Sa Stanislavom, s kojim se vjenčala 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, danas živi u Linzu. Par, koji je ove godine proslavio devetu godišnjicu braka, ima četvero djece, Joshuu, Amaliu Josipu, Zvjezdanu i Mihaela, dok Simona iz prijašnjeg braka ima kćer Gabrijelu.