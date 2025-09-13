Suprug Simone Mijoković: "U cijelom životu spavao sam s jednom ženom"

Simona Mijoković, nekad poznata pod prezimenom Gotovac, već godinama živi daleko od medijske pozornosti. Sada svakodnevicu dijeli s mužem Stanislavom i njihovom djecom, u miru austrijskog Linza. Par se vjenčao 2016. u crkvi Blažene Djevice Marije u Stenjevcu, a ranije ove godine proslavili su devetu godišnjicu braka. Zajedno su dobili četvero mališana – Joshuu, Amaliu Josipu, Zvjezdanu i Mihaela – dok Simona iz prijašnjeg braka ima kćer Gabrijelu.

Stanislav je 18 godina stariji od Simone i, kako ističe, njezina je stalna potpora na putu vjere. Rođen u Tovarniku, u Linzu živi više od četvrt stoljeća. Vjernik je od djetinjstva: bio je ministrant, a majka mu je pjevala u crkvenom zboru. Iz prvog braka ima dvoje djece i, kako kaže, posjeduje “dar očinstva i služenja obitelji”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Ja sam radnik i Bogu hvala na tome. Nisam poduzetnik, nemam imanja ni bogatstva. Zdrav sam, a sijede vlasi nemamo u obitelji – izjavio je za Zagreb.info.

O ljubavnom životu prije Simone otvoreno govori: bivšu suprugu, s kojom ima dvoje djece, nikada nije napustio, nego je ona njega. “Dva puta sam je primao nazad, no 2007. otišla je po treći put. Sedam godina sam bio sam, a poništenje braka dobio sam 2015.”

Njihova zajednička priča započela je na Facebooku. Simona mu je poslala svoje svjedočanstvo vjere, a on, zauzet poslom, odgovorio tek nakon nekoliko dana. “Njegov odgovor me dirnuo jer se rasplakao. Odmalena je znao brinuti za druge – od brata s posebnim potrebama do vlastite djece,” ispričala je Simona za Večernji list.

Stanislav se u novijem obraćanju osvrnuo i na svoje podrijetlo: “Nisam Srbin kako me neki prozivaju. Moj otac Marijan prošao je križni put 1945. godine. Od djetinjstva idem na misu, a zadnji put sam ministrirao s 21 godinom. U mladosti sam svirao električnu gitaru, imao dugu kosu i bavio se body-buildingom. U cijelom životu spavao sam s jednom ženom, a sada sam u braku s drugom – mojom predivnom Simonom.”

O svojoj supruzi govori s posebnom toplinom: “Ona je divna žena i majka, puna ljubavi, strpljenja i razumijevanja. Bog nas je spojio i blagoslovio svetim sakramentom ženidbe. U devet godina braka podario nam je četvero prekrasne djece – i mi smo i dalje otvoreni za život.”