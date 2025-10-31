Sila boga ne moli: Žena se olakšala u more nasred splitske rive

Nasred splitske rive, pred očima brojnih prolaznika i turista, jedna se žena odlučila – kako bi Splićani rekli – „olakšati“ u more.

Neobičan prizor brzo je snimljen mobitelom i završio na društvenim mrežama, gdje se proširio brzinom bure. Komentari su, očekivano, podijeljeni – od zgražanja do sprdnje, uz obaveznu dozu dalmatinskog humora. I dok jedni pozivaju na više javne pristojnosti, drugi podsjećaju da Riva već dugo služi kao pozornica za sve i svašta. Split, reklo bi se, opet ima svoj viralni trenutak.