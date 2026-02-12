Sikira s Mosora na krovu Australije: Splićanin Ivan Džaja osvojio Mt Kosciuszko

Splitski planinari ponovno su dobili razlog za ponos. Ivan Džaja, član Mosoraških Sikira, sekcije HPD Mosor, osvojio je Mt Kosciuszko, najviši vrh australskog kontinenta, i to u stilu koji najbolje opisuje filozofiju ove osebujne planinarske ekipe – brzo, odlučno i s dozom humora.

Kako su objavile Mosoraške Sikire, Džaja je do vrha i natrag stigao za manje od dva sata. U njihovom prepoznatljivom duhovitom tonu naveli su da su se „wombatsi sakrili u rupe, klokani počeli trenirati sprint, a lokalni maratonci još tražili GPS signal“.

„Oštra sikira ne plače“, kratko je poručio Džaja nakon podviga, sažimajući u jednoj rečenici duh sekcije koja posljednjih godina sve češće puni planinarske i sportske kronike.

Najviši, ali ne i najteži vrh kontinenta

Mt Kosciuszko, visok 2.228 metara, nalazi se u australskom Nacionalnom parku Snowy Mountains i nosi titulu najvišeg vrha australskog kopna. Zanimljivo je da se često smatra „najpristupačnijim“ među vrhovima poznate alpinističke liste Seven Summits.

Za razliku od dramatičnih uspona na Everest, Aconcaguu ili Denali, do Kosciuszka vodi uređena staza, a vrh je dostupan i rekreativcima. Upravo zato mnogi ga planinari kombiniraju s trkačkim ili brzinskim izazovima, kakav je izabrao i Džaja.

Ipak, iako tehnički nezahtjevan, vrh nije bez izazova. Vrijeme se u Snowy Mountainsima može naglo promijeniti, a područje je poznato po snažnim vjetrovima i niskim temperaturama, osobito u zimskim mjesecima kada je prekriven snijegom.

Poljsko ime na australskoj planini

Ime vrha krije zanimljivu povijesnu priču. Planina je nazvana po Tadeuszu Kościuszku, poljskom vojskovođi i nacionalnom heroju, poznatom i po ulozi u Američkom ratu za neovisnost. Ime je dao poljski istraživač Paweł Edmund Strzelecki sredinom 19. stoljeća, smatrajući da ga oblik planine podsjeća na Kościuszkov humak u Krakovu.

Tako je najviša točka Australije dobila snažnu europsku povijesnu poveznicu, što i danas često iznenadi posjetitelje.

Mosoraški pečat i na drugom kraju svijeta

Mosoraške Sikire već su odavno prepoznatljivo ime u domaćim planinarskim krugovima. Kombinacija planinarenja, trail trčanja i osebujnog humora postala je njihov zaštitni znak, a ovakvi pothvati dodatno učvršćuju reputaciju sekcije.