Sigurnost i red u prvom planu. U Banovini održan sastanak, evo o čemu je riječ

Danas je u Gradskoj upravi održana sjednica Vijeća za sigurnost stare gradske jezgre Grada Splita, čiji je glavni zadatak analizirati i pratiti stanje javnog reda i mira u najužem centru Splita tijekom turističke sezone.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sjednicom Vijeća, koje okuplja predstavnike ključnih gradskih službi, komunalnih tvrtki, Gradskog kotara Grad te županijskih i državnih institucija, predsjedao je predsjednik Vijeća, gradonačelnik Tomislav Šuta, uz zamjenicu Mateu Dorčić. Na sjednici se raspravljalo o aktualnom stanju javnog i komunalnog reda u staroj gradskoj jezgri, s posebnim naglaskom na izazove koje donosi povećani broj posjetitelja u ljetnim mjesecima, kao i o daljnjim koracima i mjerama usmjerenima na očuvanje javnog reda i mira te kvalitete života građana i njihovih gostiju.

"Sigurnost naših građana i posjetitelja, kao i očuvanje javnog reda, prioritet su Grada Splita tijekom nadolazeće turističke sezone. Upravo kroz koordinaciju svih nadležnih službi želimo osigurati da stara gradska jezgra ostane sigurno, uređeno i ugodno mjesto za život i boravak", istaknuo je gradonačelnik Šuta.