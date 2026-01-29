Sigurno je imate u kuhinji: Ova namirnica mogla bi vam pomoći da živite dulje i zdravije

Hrana koju svakodnevno biramo može imati ogroman utjecaj na naše zdravlje i dugovječnost. Pravilna prehrana ne samo da pomaže tijelu da pravilno funkcionira, nego može usporiti proces starenja, smanjiti rizik od bolesti i povećati kvalitetu života. Odabir nutritivno bogatih namirnica ključan je korak prema dugom i zdravom životu, a sitne promjene u prehrambenim navikama mogu dugoročno donijeti velike koristi.

Stručnjak za dugovječnost rekao je da postoji jednostavna, jeftina i provjerena hrana koju svatko treba dodati u svoju prehranu. Zapravo, dodavanje samo jedne šalice ove namirnice u vašu prehranu moglo bi vam produžiti život za četiri godine, a mogli biste čak i doživjeti stotu godinu, piše Daily Express. Dan Buettner, 64-godišnji suradnik National Geographica i autor bestselera, otkrio je tajnu duljeg života. "Grah je hrana broj jedan za dugovječnost. To je temelj svake prehrane u Plavoj zoni na svijetu, a znamo da je jedenje samo jedne šalice kuhanog graha povezano s četiri dodatne godine životnog vijeka", objasnio je Buettner.

"Jedna porcija graha pruža i mnoge druge važne hranjive tvari. Pola šalice sadrži između 300 i 500 miligrama kalija, ovisno o vrsti graha. Kalij je esencijalna tvar koja igra ključnu ulogu u regulaciji krvnog tlaka. Njegovo veće unošenje može pomoći u ublažavanju negativnih učinaka prekomjernog unosa natrija na krvni tlak", objasnili su stručnjaci iz UCLA Healtha.

Ali što grah čini tako korisnim? Stručnjak je otkrio da je on izvrstan izvor složenih ugljikohidrata i vlakana kao i zdravih proteina. No, Buettner nije jedini koji to tvrdi. Prehrambene smjernice za Amerikance 2020.-2025. objasnile su da grah, grašak i leća nisu dovoljno konzumirani kod većine odraslih.

Smjernice su dodale i da ključni elementi koji čine zdravu prehrambenu strukturu uključuju povrće svih vrsta, voće (posebno cjelovito, žitarice, mliječne proizvode (mlijeko bez masti ili s niskim udjelom masti, jogurt i sir ili verzije bez laktoze), izvore proteina (nemasno meso, perad i jaja, plodovi mora, grah, grašak, leća, orašasti plodovi, sjemenke i sojini proizvodi) te ulja (biljna ulja i ulja koja se nalaze u hrani, poput plodova mora i orašastih plodova), prenosi Večernji list.