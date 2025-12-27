Sigurdsson za Euro priprema momčad u kakvoj Hrvatsku još nismo vidjeli

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je s pripremama za Europsko prvenstvo koje se igra u Švedskoj, a prva provjera na rasporedu je već ove nedjelje. U porečkoj dvorani Žatika gostuje Sjeverna Makedonija, no izbornik Dagur Sigurdsson na teren će poslati momčad u kakvoj Hrvatsku još nismo vidjeli. Glavne zvijezde dobile su poštedu nakon naporne sezone, a priliku za dokazivanje dobit će niz mladih igrača i onih koji se bore za svoje mjesto na konačnom popisu.

Bit će to ozbiljan izazov za pomlađenu Hrvatsku, jer iako je riječ o prijateljskom susretu, pobjeda je uvijek cilj. Valja se prisjetiti kako smo se prošle godine, uoči Svjetskog prvenstva, namučili s Makedoncima u Varaždinu i slavili tek zahvaljujući sjajnom Ivanu Pešiću, i to u znatno jačem sastavu.

Stoga će biti zanimljivo vidjeti kako će se na terenu snaći momčad koja će prvi put zaigrati zajedno i tko će se od igrača nametnuti izborniku za širi popis od 20 rukometaša s kojeg će birati putnike za Euro, piše Index.

Tko su igrači na provjeri?

Na golu će priliku dobiti Slavić, Perić i Matošević, dok su udarni vratari Kuzmanović, Mandić i Špikić na odmoru. Na lijevom krilu je usamljen Barbić iz Nexea, a na desnom su iskusni Glavaš i mladi Molc. Na crti će Sigurdsson testirati Šimića, koji je već bio dio reprezentacije, te Raužana, koji je otkriće sezone, dok Načinović i Šušnja čekaju nastavak priprema.

U vanjskoj liniji najviše je nepoznanica. Na lijevoj strani trebali bi igrati Lučin i Ljevar, a priliku čekaju i povratnik Ivanković te Ćeško. Na sredini će minute, dok Cindrić čeka, dobiti Pavlović te mladi Matko Moslavac i Tokić. Desno su, u odsustvu Martinovića, Maraša i Klarice koji se oporavlja od ozljede, pozvani Svržnjak iz Sesveta i Petar Krupić iz Nexea, koji je uskočio umjesto Patrika Martinovića.

Privremenu kapetansku vrpcu preuzet će Filip Glavaš. "Malo je bilo slobodno, ali tu smo. Moramo ozbiljno shvatiti svaku minutu uoči Eura. Lako se popeti, ali nekad je teško sići s planine. U šarenom smo sastavu pa ćemo vidjeti kako će to izgledati protiv Makedonije. Bit ću kapetan dok se Martinović ne vrati i volio bih završiti s pobjedom", dodao je Glavaš.

Makedonci stižu u jakom sastavu

S druge strane, legendarni Kiro Lazarov u Poreč dovodi gotovo najjači sastav Sjeverne Makedonije, s 20 od 21 igrača koje vodi na Euro. Makedonci se pripremaju za svoju skupinu u Herningu gdje ih čekaju Danska, Portugal i Rumunjska. Riječ je o pomlađenoj i bržoj momčadi koja je, bez nekih starijih zvijezda poput Talevskog i Georgievskog, pokazala da može biti vrlo neugodan protivnik.

Jedna od glavnih makedonskih zvijezda, Filip Kuzmanovski iz Pelistera, s respektom gleda na susret. "Uvijek je posebna stvar igrati za Makedoniju. Zreliji smo kroz godine kao momčad, mislim da je domaća liga dignula tu razinu. Imamo dobar program prije Eura, Hrvatska je prva u njemu, a na Euru imamo jaku, tešku skupinu, ali znam da se nikome nećemo predati", kazao je Kuzmanovski.