Sigurdsson: "Nije mi bila namjera naljutiti Mandića. Igrači moraju biti spremni kad ih trebam"

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju s 29:25 u predzadnjoj utakmici grupne faze Europskog prvenstva. Hrvatska je s nova dva boda napravila velik korak ka polufinalu, a pomogli su i Islanđani. Oni su remizirali sa Švicarskom u ranijoj utakmici. Hrvatsku u zadnjem kolu, u srijedu u 18 sati, čeka Mađarska. Pobjeda protiv Mađara značila bi siguran prolazak u polufinale.

Teška utakmica, bilo je puno pogrešaka na obje strane. Mi smo odigrali jako dobro, jako dobra podrška navijača kada su igrači izgledali umorni i kao da su izgubili koncentraciju. Bili su tu da ih poguraju. Ostaje nam 22 sata do iduće utakmice. Matej Mandić je imao dobru energiju na treningu.

Svi znamo što on može napraviti. Ja i trener golmana nismo ga samo htjeli vratiti u sastav, već i u prvu postavu. Bio je to jako dobar znak za nas. Nije mi bila namjera naljutiti Mandića. Četiri igrača moraju uvijek na tribine. Moramo puno rotirati i to je teško za neke igrače. Moraju biti spremni kad ih trebam", rekao je izbornik Dagur Sigurdsson.