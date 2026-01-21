Sigurdsson nakon poraza: "Imamo jako puno toga za raspraviti"

Hrvatska rukometna reprezentacija doživjela je uvjerljiv poraz od Švedske rezultatom 33:25 u trećem kolu prve faze Europskog prvenstva. Momčad izbornika Dagura Sigurdssona tijekom cijelog susreta nije pronašla način da se rezultatski približi suparniku, koji je od početka nametnuo ritam i držao kontrolu nad utakmicom.

Poraz znači da Hrvatska u drugi krug natjecanja ulazi bez prenesenih bodova, dok će Švedska u nastavak Eura prenijeti dva. Hrvatski rukometaši drugi krug otvaraju u petak ogledom protiv Islanda, a u nedjelju ih očekuje susret sa Švicarskom. Slijede dvoboji sa Slovenijom u utorak te s Mađarskom u srijedu, a plasman u polufinale izborit će dvije najbolje reprezentacije iz skupine.

Nakon utakmice, izbornik Dagur Sigurdsson nije skrivao nezadovoljstvo izvedbom svoje momčadi.

– Napravili smo previše pogrešaka, a nervoza se osjetila kod gotovo svih igrača. Utakmica je bila potpuno u smjeru Švedske. Nismo funkcionirali ni u napadu ni u obrani i jasno je da nas nakon ovakvog nastupa čeka ozbiljna analiza – poručio je Sigurdsson.