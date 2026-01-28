Close Menu

Sigurdsson nakon pobjede: "Potpuno smo iscrpljeni"

Protivnik nam je Njemačka

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila je Mađarsku s 27:25 i tako osigurala prolazak u polufinale Europskog prvenstva. Uz Hrvatsku u drugi krug prolazi Island, dok domaćini Šveđani ispadaju s velikog turnira. Hrvatska je prva u skupini, a protivnik nam je Njemačka, piše Index.

"Krenuli smo jako loše u utakmicu. Naši golmani nisu pronašli ritam. Znali smo da moramo biti vrlo strpljivi. Oni su iskusni, oduzeli su nam tempo i igrali 7 na 6. Bila je ovo utakmica strpljenja, ekstremno teška. Potpuno smo iscrpljeni, ali i sretni. Stvorili smo sebi prevelik pritisak. Sretni smo jer smo zaostajali samo dva gola na poluvremenu", rekao je hrvatski izbornik nakon utakmice.

