Šibenski HGSS u akciji: Žena radila s mužem u polju i odjednom nestala, uslijedilo je nevrijeme i kiša

Brza i koordinirana akcija pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja uspješno je završila u srijedu navečer nakon što je u Raslini nestala starija žena. Zahvaljujući brzoj reakciji svih uključenih službi i pomoći mještana, potraga je okončana u kratkom roku, a žena je pronađena živa i u dobrom stanju.

Dežurni telefon HGSS stanice Šibenik kontaktiran je u večernjim satima iz Policijske uprave šibensko-kninske, nakon dojave o nestanku. Žena je tijekom poslijepodneva sa suprugom obavljala poljoprivredne radove, no u jednom se trenutku udaljila u nepoznatom smjeru. Kako je suprug nije uspio pronaći, u potragu su se najprije uključili rodbina i sumještani, a potom je obaviještena i policija koja je zatražila pomoć HGSS-a.

Unatoč kiši i najavi pogoršanja vremena, na teren je u najkraćem roku izašlo 19 spašavatelja, među kojima i jedan tim s bespilotnom letjelicom. Po dolasku na lokaciju organiziran je pregled terena u suradnji s policijom, mještanima i članovima obitelji.

Nestala žena pronađena je već na samom početku potrage, oko 250 metara od polja, na teškom i nepristupačnom terenu. Pronašao ju je član obitelji, nakon čega su joj spašavatelji pomogli da dođe do makadamskog puta, gdje je predana policiji. Potom ju je preuzeo tim hitne medicinske pomoći.

Brz pronalazak spriječio je moguće komplikacije s obzirom na loše vremenske uvjete, a akcija je ubrzo nakon toga uspješno privedena kraju.