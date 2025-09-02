Šibenski festival Fališ otvara vrata, veterani se bune: "Ne želim slušati budale"

Održava se 13 godina, a protiv njegova održavanja pobunili su se veterani Domovinskog rata iz 13 udruga sa šibenskog područja. Smeta im program festivala, za koji kažu da vrijeđa njihove osjećaje i temeljne vrijednosti na kojima je stvorena Hrvatska.

Od Grada su tražili da se ukine njegovo financiranje. Organizatori odbacuju optužbe da su dio ili dijelovi programa uvredljivi ili omalovažavajući za populaciju ratnih veterana.

"Želim u 75. godini mirno živjeti, a ne da sada slušam neke budale. Svi mi možemo biti budale", kaže Mladen Milutin iz Žaborića.

"Dosta mi je partizana i ustaša", kaže jedan prolaznik.

"Nitko nikoga ovdje ne vrijeđa. Ja mislim da je situacija pretjerana što se toga tiče, da je prenapuhana i da ljudi jednostavno, kao i uvijek, od sitnih stvari prave velike", tvrdi Katica iz Šibenika za Novu TV.