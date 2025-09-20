Šibenske ŠKURE ulaze u završnicu: Večeras dodjela Nagrade Stjepan Gulin

Peto izdanje Međunarodnog festivala suvremene književnosti Šibenske književne ure – ŠKURE privodi se kraju uz bogat program i tradicionalnu dodjelu Nagrade Stjepan Gulin.

Druga festivalska večer na Maloj loži ponovno je ispunila gledalište i donijela niz zanimljivih književnih susreta. Umjetnička direktorica i osnivačica ŠKURA Olja Runjić predstavila je svoju najnoviju zbirku poezije Amapola, istaknuvši da je knjiga „nastala iz potrebe da završi unutarnji dijalog s vlastitim djetinjstvom i nasljeđem“ te da je „priča koju ostavlja svojoj kćeri“.

Publika je potom imala priliku čuti autore Slobodana Šnajdera (Anđeo nestajanja), Ivicu Đikića (Divlji kvas) i Sandru Antolić (Hrvatska mati). Posebnu emociju izazvalo je prisjećanje na prerano preminulog novinara i književnika Predraga Lucića, o čijoj zbirci Južno dvorište govorili su Damir Šodan, Boba Đuderija i Branko Sekulić, uz čitanje stihova koje su izveli Oriana Kunčić i Leon Lučev.

Posljednji dan u znaku poezije i Arsenove glazbe

Završni dan festivala donosi izmjene u rasporedu – zbog spriječenosti neće nastupiti Julijana Matanović – no program ostaje bogat. Jutro je počelo čitanjem poezije na „skalinama“ kod krstionice, a večernji dio uključuje razgovore o poeziji kao prostoru intimnog i javnog, performans posvećen Arsenu Dediću te predstavljanje romana Dragana Velikića Bečki roman.

Vrhunac večeri bit će svečana dodjela Nagrade Stjepan Gulin u 22 sata, priznanja za najbolju zbirku poezije objavljenu u protekloj godini na području Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon proglašenja laureata i čitanja iz pobjedničke knjige, festival završava glazbenom posvetom Arsenu Dediću u izvedbi Lu Dedić, Voje Markovića, Ivana Ercegovića i Tome Cukrova.

Peto izdanje ŠKURA još je jednom pokazalo da Šibenik živi književnost – spajajući poeziju, prozu i glazbu u prepoznatljivu mediteransku atmosferu.