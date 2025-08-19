Šibenska pomorska policija kaznila 30 nautičara zbog nepropisnog glisiranja

U vremenskom razdoblju od 10. do 19. kolovoza 2025. godine posada policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik, zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju prekršajno je sankcionirala trideset osoba.

Zbog nedozvoljenog glisiranja policija je prekršajno sankcionirala troje hrvatskih i dvadeset sedam stranih državljana. Sukladno odredbama Pomorskog zakonika prekršajno su sankcionirani novčanim kaznama u novčanom iznosu od 400 eura.

"Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe", kažu iz Policije.