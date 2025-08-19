Close Menu

Šibenska pomorska policija kaznila 30 nautičara zbog nepropisnog glisiranja

"Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se rai zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe", kažu iz Policije

U vremenskom razdoblju od 10. do 19. kolovoza 2025. godine posada policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik, zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju prekršajno je sankcionirala trideset osoba.

Zbog nedozvoljenog glisiranja policija je prekršajno sankcionirala troje hrvatskih i dvadeset sedam stranih državljana. Sukladno odredbama Pomorskog zakonika prekršajno su sankcionirani novčanim kaznama u novčanom iznosu od 400 eura.

"Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe", kažu iz Policije.

