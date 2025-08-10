Close Menu

Šibenska pomorska policija kaznila 25 nautičara zbog nepropisnog glisiranja

25 osoba sankcionirano zbog glisiranja

Od 1. do 10. kolovoza 2025. godine posada policijskog plovila Postaje pomorske policije Šibenik, zbog nedozvoljenog glisiranja u šibenskom akvatoriju prekršajno je sankcionirala dvadeset i pet osoba.

Zbog nedozvoljenog glisiranja policija je prekršajno sankcionirala 4 hrvatska i 21 stranog dtžavljanina.

Sukladno odredbama Pomorskog zakonika prekršajno su sankcionirani novčanim kaznama u novčanom iznosu od 400 eura.

"Podsjećamo nautičare da mogu glisirati samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale te ih pozivamo da se radi zaštite kupača i ronioca pridržavaju te odredbe", poručuju iz PU šibensko-kninske.

