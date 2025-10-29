Šibenska policija pronašla arsenal streljiva kod 33-godišnjaka

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 33-godišnjakom kojeg se sumnjiči za počinjenje kaznenog djela Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

U sklopu istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, jučer 28. listopada obavljena je pretraga doma i drugih prostorija na širem području Šibenika, kao i osobnog vozila u vlasništvu osumnjičenog, kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 60 komada streljiva raznih kalibara.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, protiv osumnjičenog 33-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.