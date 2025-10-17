Šibenska gradska plaža Banj očišćena u okviru ekološko-edukativne inicijative „Sretno more“

Edukativno-ekološka inicijativa Telemacha „Sretno more“ održana je na šibenskoj plaži Banj uz podršku ronilačkog tima Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, volontera JVP Split, učenika Osnovne škole Jurja Dalmatinca kao i brojnih partnera među kojima su DIH Innovamare, Institut Ruđer Bošković, Grad Šibenik, Šibensko-kninska županija i Veleučilište u Šibeniku.

Cilj projekta „Sretno more“ je podizanje svijesti o važnosti očuvanja morskog okoliša i poticanja aktivnog uključivanja zajednice u zaštitu mora i priobalja. Akciji se pridružio i Nenad Tisaj, zamjenik Župana Šibensko-kninske županije koji je istaknuo: „Kao Županija imamo odgovornost povezivati znanost, poduzetništvo i javni sektor kako bismo osigurali da nove tehnologije pronađu svoju primjenu u zaštiti mora i obale, ali i doprinesu održivom razvoju našeg gospodarstva. Ukoliko danas ne poduzmemo konkretne i učinkovite mjere, riskiramo trajne posljedice po morski ekosustav, turizam, ribarstvo i zdravlje ljudi. Upravo zato snažno podržavamo inicijative poput ove, jer one donose stvarne promjene i doprinose očuvanju Jadrana za buduće generacije.“

Posebnost Telemachove inicijative „Sretno more“ leži u spoju edukacije, ekologije i napredne tehnologije. Autonomno plovilo Faust V, s pomoću Telemachove 5G mreže u stvarnom vremenu skenira morsko dno te tako roniocima omogućuje brže i učinkovitije lociranje otpada. Učenici su tako imali jedinstvenu priliku učiti o tehnologiji kroz praksu i iz prve ruke te vidjeti kako znanost i inovacije mogu doprinijeti zaštiti okoliša. Sudjelovali su i u edukativnom programu Instituta Ruđer Bošković s ciljem osnaživanja svijesti o važnosti zaštite mora među najmlađima. Marin Lovrić, predavač Instituta Ruđer Bošković dodao je: „Ovakve akcije iznimno su važne jer povezuju znanost, edukaciju i praksu te mladima omogućuju da kroz vlastito iskustvo shvate kako male promjene u ponašanju mogu imati velik pozitivan učinak na zaštitu mora. Ranim usvajanjem znanja o održivosti razvijaju se kritičko razmišljanje, aktivno sudjelovanje u zaštiti okoliša i zdrave životne navike, čime se stvaraju generacije ekološki osviještenih građana. “

Kroz dosadašnje četiri akcije, izvađeno je više od četiri i pol tone otpada iz mora i priobalja, dok je edukativnim radionicama obuhvaćeno više od 170 djece i mladih, čime se dodatno osnažuje svijest o važnosti očuvanja morskog okoliša među najmlađima.

O važnosti ovakvih inicijativa i ulozi koju tehnologija može imati u rješavanju okolišnih izazova Istaknuo je i Mateo Ivanac, partner projekta i predsjednik DIH-a Innovamare: „Sretno more pokazuje kako zajednički možemo napraviti značajan iskorak prema čišćem i zdravijem Jadranu. Ponosni smo što je Telemach prepoznao prednost naše tehnološke inovacije. Posebno nas raduje vidjeti entuzijazam mladih koji kroz ove akcije ne samo da uče o zaštiti okoliša, već i aktivno sudjeluju u stvaranju bolje budućnosti za sve nas.“

Današnja akcija je održana u sklopu događaja Blue Tech Pitch Šibenik 2025, dijela šireg programa Innovamare Akademije 3.0, koji promiče inovacije i održiva rješenja unutar sektora plave ekonomije, a čiji su se polaznici također pridružili. Kada se udruže lokalne vlasti, znanost i obrazovanje, privatni sektor i građani, održivost prestaje biti apstraktan pojam i postaje stvaran cilj. Projekt „Sretno more“ upravo kroz takvu suradnju pokazuje koliko su važni konkretni koraci i zajedničko djelovanje. Nastavlja se razvijati kao primjer kako povezivanje različitih dionika donosi opipljive promjene i doprinosi stvaranju bolje budućnosti za sve.