ŠIBENIK U prometnoj nesreći ozlijeđene dvije osobe

Jučer, 23. ožujka oko 16 sati na državnoj cesti D-8 u Šibeniku dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama.

Prometna nesreća dogodila se tako da 24-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka, nije prilagodio brzinu kretanja vozila osobinama (nepregledni zavoj udesno) i stanju ceste tako da vozilo može pravodobno zaustaviti pred svakom zaprekom koju u konkretnim uvjetima može predvidjeti, uslijed čega vozilom prelazi u prometnu traku namijenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smjera, pri čemu dolazi do sudara prednjeg lijevog bočnog dijela njegovog vozila s lijevim bočnim dijelom osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 66-godišnjak. Od siline udara vozilo kojim je upravljao 24-godišnjak odbija se i nastavlja nekontrolirano kretanje, pri čemu prednjim dijelom svoga vozila udara u prednji dio osobnog automobila nacionalnih oznaka Ukrajine kojim je upravljao 61-godišnjak, a potom stražnjim dijelom udara u prednji dio osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 35-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 61-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te je nakon ukazane liječničke pomoći pušten na kućnu njegu, dok su 20-godišnjem putniku iz vozila 24-godišnjaka konstatirane lakše tjelesne ozljede.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 24-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.