Šibenik se sutra oprašta od obitelji Dedić. Okupit će se pred vratima njihove kuće

Šibenčani će se u utorak oprostiti od obitelji Dedić, koja je svojim pjesmama, glasom i stihovima ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj glazbenoj povijesti.

"Pozivamo sve Šibenčane da im zajednički upute posljednji pozdrav – nazočnošću, cvijetom i kapljicom ljubavi, onako kako su oni godinama nesebično darivali nas. Sutra, 12. kolovoza, od 9 sati prođite Teslinom ulicom i pred njihovim vratima tiho im poželite Put u raj i neka 'pamte samo sretne dane', baš onako kako ćemo ih mi pamtiti – kroz njihove pjesme, glasove i stihove koji će živjeti i nakon nas", poručili su organizatori.

Posljednji ispraćaj najavljen je i u Beogradu, čime će se i tamo odati počast ovoj glazbenoj obitelji.

Gabi Novak, jedna od najvećih hrvatskih glazbenih diva, preminula je u 90. godini života. Njezin odlazak zatvara jedno poglavlje koje su obilježili i prijašnji gubici – smrt supruga Arsena Dedića 17. kolovoza 2015., legendarnog kantautora i skladatelja, te nedavna tragedija iz lipnja ove godine kada je preminuo njihov sin, cijenjeni jazz pijanist Matija Dedić, u 52. godini života.