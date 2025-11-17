Šibenik ponovno žarište prometnih nesreća: Čak 14 u jednom tjednu

Prema podacima Policijske uprave šibensko-kninske, na području županije tijekom promatranog razdoblja zabilježena je ukupno 21 prometna nesreća, od čega 4 s ozlijeđenim osobama i 17 s materijalnom štetom. Ukupno je pet osoba lakše ozlijeđeno.

Najveći broj nesreća dogodio se na području Šibenika – čak 14, među kojima dvije s ozlijeđenim osobama. U tim su nesrećama dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

Na području Knina evidentirane su tri nesreće, među njima jedna s ozlijeđenima, u kojoj su dvije osobe lakše ozlijeđene. Preostale dvije odnosile su se na materijalnu štetu.

Na području Drniša dogodile su se četiri nesreće – jedna s ozlijeđenom osobom (jedna lakše ozlijeđena), te tri s materijalnom štetom.

Neprilagođena brzina i dalje najčešći uzrok

Analiza policije pokazuje kako je i dalje najčešća pogreška sudionika u prometu neprilagođena brzina, koja je evidentirana u čak 20 slučajeva. Neodavanje prednosti prolaska zabilježeno je u jednom slučaju.

Nesreće su se najčešće događale u prijepodnevnim i ranopopodnevnim satima – između 8 i 10 sati te 10 i 15 sati, po devet nesreća u svakom razdoblju, dok su tri zabilježene između 12 i 14 sati.

Po danima, najkritičniji su bili ponedjeljak i utorak sa po devet nesreća, dok je u četvrtak evidentirano dvije, a u srijedu jedna.

219 mjera protiv prekršitelja, isključeno 19 vozača

Policija je tijekom tjedna poduzela ukupno 219 mjera protiv počinitelja prometnih prekršaja. Najviše se odnosilo na nepropisnu brzinu (105) te nekorištenje sigurnosnog pojasa (60).

Zabilježeno je i 20 prekršaja vožnje u zabranjenom smjeru, 15 nepropisnih uključivanja i isključivanja iz prometa, 10 vožnji pod utjecajem alkohola te 5 tehnički neispravnih vozila.

Iz prometa je isključeno 19 vozača i 12 vozila.