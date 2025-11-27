Šibenik gori! Jadran i Solaris u dalmatinskom okršaju za Kup. Tko će proći?

Šibenik je spreman za novi vaterpolski spektakl. Od danas do subote, od 27. do 29. ovoga mjeseca, Krešimirov grad bit će domaćin završnog turnira Hrvatskog kupa za muškarce, kao i finala Kupa za žene.

Zastor u bazenu na Crnici dižu Jadran i Solaris, koji se od 16.45 bore za prvu „kartu” za finale. Dok će u večernjem terminu, od 19 sati, snage odmjeriti Jug Adriatic osiguranje i Mladost. Naravno, kao i do sada, sve utakmice možete gledati na drugom programu HTV-a.

Hoćemo li i četvrtu godinu za redom u borbi za trofej Kupa gledati splitsku i dubrovačku momčad ili će im pak „sunčani” i „žapci” pokvariti planove? Nećemo još dugo čekati na taj odgovor, a jedno je sigurno, pred ljubiteljima vaterpola dani su vrhunskog sporta i uzbudljivih utakmica.

Trener Solarisa vjeruje u motivaciju domaćeg terena

Ulogu favorita u dalmatinskom okršaju, definitivno ima Jadran. Misli to i trener Solarisa, Bruno Sabioni, koji napominje kako to ne znači da odmah dižu „bijelu zastavu”.

- Što se tiče same utakmice, oni sasvim opravdano ulaze kao favoriti. Ipak, završnica Kupa igra se u našem gradu, pred našom publikom, i to nam daje dodatnu energiju i motivaciju. Dat ćemo apsolutno sve što je u našoj moći da im maksimalno otežamo utakmicu i da pokažemo da se možemo nositi i s najboljima - sasvim će logično trener Sunčanih.

Suparnici Šibenčanima su aktualni prvaci države. Trostruki prvaci Hrvatske! Klub koji je zadnje tri sezone igrao finale Kupa, no nije i pobijedio. Skoro su pune četiri godine prošle od trenutka kada je Jadran osvojio Kup (prosinac 2021.). Bio je to više nego poseban naslov za Splićane, s obzirom na to da je ujedno bio i prvi trofej uopće koji je klub sa Zvončaca osvojio u samostalnoj Hrvatskoj. Bez obzira na ulogu favorita u polufinalnoj utakmici, trener Jure Marelja, sav fokus stavlja na današnji susret.

Kapetan Butić spreman za izazov nakon ozljede

- Koncentrirani smo na ovu utakmicu kao da je jedina. Znamo da domaćin ondje zna biti jako neugodan, kao što znamo i da imaju jako kvalitetan i dobar sastav. Momčad Solarisa tu kvalitetu možda rezultatski nije toliko dosad popratila koliko imaju moći, ali tim više onda treba biti oprezan. Nadam se da ćemo imati priliku igrati ove sezone i drugo finale, nakon onog u Superkupu – jasno će Šibenčanin na klupi Splićana.

Kapetan Jadrana, reprezentativac Zvonimir Butić je zaliječio manju ozljedu zbog koje je propustio posljednju prvenstvenu utakmicu protiv Primorja EB, kao i utakmicu u Ligi prvaka protiv Jadrana HN. Međutim, Zvone je spreman! Ne moramo naglašavati koliko je to pojačanje za Jadran.

- Čeka nas utakmica koja će siguran sam biti, kako se kaže, ‘na nož’. Vrlo zahtjevna utakmica, a mi dolazimo u ozbiljnom ritmu. Možda nam zdravstveni karton nije baš najbolji, ali sigurno da se nadamo najboljem i prolasku u finale. Kup je uvijek neizvjestan i zanimljiv, ali vjerujem da ćemo mi doći u priliku boriti se za zlato pa što Bog da – zaključio je kapetan „jadranaša”.

Subota donosi vrhunac i finalne dvoboje

Svakako će najuzbudljiviji dan u Šibeniku biti u subotu kad će se na Crnici dva puta nadmetati za zlato. I dok još ne znamo finaliste muškog finala, kod žena je sve isto kao i lani. Za trofej se bore Mladost i Jadran, a Splićanke brane naslov.

Zato, ako možete, budite na tribinama šibenskog bazena, jer vjerujemo da uzbuđenja neće nedostajati. A za sve one koji neće moći biti u Krešimirovom gradu, prijenosi su na drugom programu HTV-a.