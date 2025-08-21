54-godišnjak izazvao požar u Šibeniku

U Policijskoj postaji Šibenik je provedeno kriminalističko istraživanje nad 54-godišnjakom osumnjičenim za kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom i oštećenje tuđe stvari.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je osumnjičeni dana 19. kolovoza unutar ogradnog prostora trgovine u Šibeniku, zapaljivim sredstvom izazvao požar uslijed čega je izgorjela kartonska ambalaža, paleta drva i radni stroj, vlasništvo tvrtke s sjedištem u Makarskoj.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje požara koji je u 14,26 sati potpuno ugašen od strane 9 djelatnika s 3 vozila JVP Šibenik.

Po dovršenom istraživanju osumnjičeni 54-godišnjak je današnjeg dana tijekom jutra predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a Općinskom državnom odvjetništvu podnijeta je kaznena prijava.