Shiffrin opet dominantna, Popović 22., Ljutić bez bodova

Leona Popović osvojila je prve bodove u Svjetskom kupu u svojoj drugoj utrci nakon oporavka od teške ozljede koljena. U slalomu u austrijskom Gurglu zauzela je 22. mjesto. Zrinka Ljutić imala je 8. vrijeme prve vožnje, ali drugu nije završila.

Najbrža je u obje vožnje opet bila Amerikanka Mikaela Shiffrin. Do svoje 103. pobjede u Svjetskom kupu i 66. u slalomu doskijala je sekundu i 23 stotinke ispred Talijanke pod albanskom zastavom Lare Colturi te sekundu i 41 stotinku ispred Švicarke Camile Rast. Popović je za pobjednicom zaostala 4 sekunde i 98 stotinki.