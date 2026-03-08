Severina trosatnim spektaklom oduševila svoje obožavatelje

Aktualna turneja Severine 'Ja samo pjevam', nakon rasprodanih dvorana u svim većim gradovima Hrvatske, stigla je i u Sisak pa su tako sinoć u dvorani Zeleni brijeg brojni obožavatelji imali priliku uživati u glazbenom spektaklu koji je objedinio vrhunsku produkciju, emotivne izvedbe i intimnu komunikaciju s publikom.

Uz pratnju najboljih glazbenika s ovih prostora, Severina je publici pripremila skoro trosatni presjek svoje respektabilne karijere kroz niz bezvremenskih pjesama koje su obilježile regionalnu pop-scenu. No ono što je večer izdvojilo iz okvira standardnog koncertnog nastupa bila je izmjena snažnih, energičnih trenutaka i emotivnih interpretacija, koja je stvorila atmosferu velikih koncertnih produkcija, ali je istovremeno zadržala osobni, gotovo intimni ton.

Koncert je dodatnu simboliku dobio i zbog datuma održavanja, večer uoči Dana žena. Naime, Severinu mnogi već godinama doživljavaju kao glas žena, umjetnicu koja kroz svoje pjesme i javne istupe snažno zagovara prava žena i progovara o temama koje pogađaju brojne generacije. Upravo je ta dimenzija njezine umjetničke osobnosti dala sisačkom nastupu dodatnu težinu, pretvarajući večer zabave u događaj koji je nosio i snažnu emotivnu poruku.

Tako je sinoćnji koncert, koji je, zbog blizine Zagreba, bio idealna prilika da turneji prisustvuju i oni koji do svojih ulaznica nisu uspjeli doći prilikom dvije rasprodane zagrebačke Arene, još jednom potvrdio ono što se već dugo zna; Severinini nastupi nisu samo koncerti, već glazbeni događaji u kojima se produkcija, emocija i karizma stapaju u iskustvo koje publika pamti dugo nakon što se svjetla pozornice ugase.

Turneja 'Ja samo pjevam' nastavlja se i izvan hrvatskih granica. Nakon Siska, koncerti su najavljeni u dvorani Josip Samaržija – Bepo u Koprivnici 11. travnja, ali i u Areni Boris Trajkovski u Skopju 18. travnja te u dvorani Tabor u Mariboru 25. travnja. Veliko finale turneje najavljeno je za 8. kolovoza u monumentalnom prostoru pulske Arene.