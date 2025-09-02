Severina prozvala Plenkovića: "U Hrvatskoj se dodvorava desnici zbog glasova". Obranio ga Bačić

Severina je stigla u Bruxelles. Ali ondje nije pjevala, već iz Hrvatske donijela više od 65 tisuća potpisa peticije za siguran i besplatan prekid trudnoće u Europskoj uniji. I održala govor o pravima žena.

"Dajemo zahtjev da se žene napokon, u ovom dvadeset i prvom stoljeću, u najbogatijem dijelu svijeta, prihvati kao ravnopravne. Nemojte ovaj zahtjev zabuniti za molbu. U ovom ćemo uspjeti, ovo ćemo ostvariti, a vaš je izbor samo u tome želite li biti na pravoj ili krivoj strani povijesti", poručila je Severina.

Dotaknula se i Palestine, Ukrajine prosvjeda u Srbiji, pa prozvala Andreja Plenkovića.

"Hrvatski se premijer ovdje predstavlja velikim europejcem i liberalnom strujom Europske pučke stranke, a takav je ovdje i život vodio, znate ga vi dobro iz briselskih krugova. Međutim, doma, u Hrvatskoj, premijer se dodvorava desnici samo zbog glasova, ne razmišljajući da je pustio duha iz boce“, upozorava pjevačica.

Na prozivku premijer nije odgovorio, već ga je branio njegov potpredsjednik.

"O onome što radi Andrej Plenković, što radi predsjednik HDZ-a, najbolje govore pokazatelji. Njegova je zadaća osigurati dobar, kvalitetan život građana koji su ga po treći puta izabrali za predsjednika vlade Republike Hrvatske i to je najbolji odgovor svima koji pokušavaju napraviti slučaj od ove države“, odgovorio joj je Branko Bačić, ministar graditeljstva.

