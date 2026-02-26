Severina objavila mnoštvo slika sina Aleksandra. On je već veliki dečko i jako nalikuje majci

Sin pjevačice Severina Vučković, Aleksandar, nedavno je proslavio 14. rođendan, i to na isti dan kada rođendan slavi i njezin dugogodišnji menadžer Tomica Petrović.

Severina je tim povodom na svojoj Facebook stranici objavila niz fotografija i videozapisa sa slavlja. Na objavama se može vidjeti rođendanska torta, vesela atmosfera i zajednički trenuci s najbližima, a čestitke su se u komentarima nizale tijekom cijelog dana.

"Vesela veljača", napisala je Seve na Facebooku.

Objave su u kratkom roku prikupile tisuće reakcija i komentara pratitelja koji su Aleksandru uputili čestitke, a mnogi su primijetili i simboliku zajedničkog rođendana s osobom koja je godinama dio Severinina profesionalnog i privatnog kruga.

Fotografije i snimke možete pogledati OVDJE.