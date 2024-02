Severina o nastupu s Letom 3: "Ja dolazim s druge planete, pozvali su me zli pilići!"

Kakvo iznenađenje na Dori! Severina se pojavila na nastupu Leta 3, i to na samom kraju, s čekićem u rukama.

Za 24sata je objasnila kako je došlo do suradnje.

"Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Brostitutka", rekla je za 24sata.

"Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju", rekla je.

"Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy sosayati-ja, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju, hvala svima", dodala je.

