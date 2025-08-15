Seve i ekipa na godišnjici mature - zaglavili u liftu

Severina je prije koji dan proslavila 35. godišnjicu mature. Slavilo se u hotelu Amphora u Splitu, no nije sve teklo glatko. Pjevačica i društvo - zapeli su u liftu.

Na Instagramu je podijelila video te prepričala cijelu situaciju. Evo što je napisala.

...nakon ceremonijalnog dijela, kreće se na rooftop hotela (10. kat). Muzičari (koji piju) nisu stigli na vrime te smo ispratili sve put lifta i krenuli zadnji u taj lift. Lift je stao, jer svaka naša priča stane kad se treba desiti normalna situacija. Prethodne liftadžije su već uveliko na krovu prepričavale Markove konake, užarene kugle od velikog praska, 'ko je s kin iša u koji razred... Sreće mi te nismo imali, lift je sta', u prvih pet minuta smo mislili - ma sad će krenut...

Nakon 10 minuta, pogledi više nisu čvrsti, lomljivi prsti, izolacija na živcima popušta, klaustrofobijo 'ko te izmislija, doktorica među nama drži propovijed o normalnosti situacije u koju vjerujemo, jer mi jesmo vjernici, mi smo oni koji smo uvik virovali i u snove koji se teško ostvare i s nama ostare...

Nakon 20 minuta smo počeli dumat - možda smo trebali ipak zvat popa, jer je @nensikulusic (iz prethodnog posta), koja ima cvjećaru i prodaje cviće na groblju (obično mi piše poruke kad nema posla), rekla da njoj ova situacija savršeno odgovara, da će se pobrinut da budem lip leš...

Izvukao nas je slučajni gost hotela, Nijemac i klipsali smo pješke do 10. kata, ali kad je gore (za)orilo 'Ništa kontra Splita' - sve smo u smiju zaboravili. Rastanak je bio tužan, u 6 ujutro smo s najlipše rive na svitu, uz smij i plač, sabirali utiske… Šaka suza, vrića smija, ča je život vengo fantažija

