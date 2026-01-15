Šest mjeseci ulaganja u Podstranu: Načelnik Dropuljić predstavio projekte i izvedene radove

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić na svojoj je Facebook stranici, u skladu s dosadašnjom praksom, objavio redoviti polugodišnji pregled stanja kapitalnih projekata i izvedenih radova komunalne infrastrukture za razdoblje od početka srpnja do kraja prosinca 2025. godine.

Među najvećim investicijama ističe se izgradnja sportske dvorane u Strožancu, gdje su pri završetku svi konstruktivni armirano-betonski radovi, osim završne krovne konstrukcije. Vrijednost ugovorenih radova iznosi oko 8,6 milijuna eura s PDV-om.

Značajan iskorak očekuje se i na projektu nove osnovne škole sa sportskom dvoranom na Miljevcu. Ugovor o izvođenju radova potpisan je između izvođača i Splitsko-dalmatinske županije, a početak radova planiran je početkom veljače ove godine.

U planu su i veliki projekti u Grljevcu i Svetom Martinu. Za javnu garažu i poslovni centar u Grljevcu, kao i za kulturni i društveni centar u Svetom Martinu, početkom godine očekuje se ishođenje pravomoćnih građevinskih dozvola i provedba javne nabave. Sredstva za njihovu izgradnju osigurana su u proračunu Općine Podstrana za 2026. godinu, s projekcijama do 2028. godine.

U Svetom Martinu u tijeku je i izrada studije utjecaja na okoliš za projekt sportske luke, dok su na području cijele općine realizirani ili započeti brojni komunalni zahvati.

Dovršeni su radovi na rekonstrukciji ulice Dolac u Svetom Martinu, istočnog ogranka Zagorske ulice, Bleiburške ulice u Strožancu, kao i na uređenju dječjeg igrališta na Žminjači te izgradnji vanjskog vježbališta u Grljevcu. Značajna sredstva uložena su i u modernizaciju javne rasvjete na više lokacija, uključujući Zagorsku i Hercegovačku ulicu te dijelove Mislavove ulice i ulice Put Bana.

Nastavljeni su i radovi na fekalnoj i vodovodnoj infrastrukturi, osobito u Gornjoj Podstrani u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Split–Solin“, čija ukupna vrijednost na području Općine Podstrana iznosi oko 14,7 milijuna eura s PDV-om. U tijeku su i radovi na izgradnji fekalnih sustava u ulicama Gradac i Duge njive.

Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pa su započeli radovi na ugradnji 42 rampe za osobe smanjene pokretljivosti na pješačkim prijelazima uz državnu cestu od Strožanca do Grljevca.

Uz sve navedeno, tijekom posljednjih šest mjeseci izvedeni su i radovi iz Programa održavanja nerazvrstanih cesta i javnoprometnih površina u vrijednosti od oko 370 tisuća eura s PDV-om, čime se, ističe načelnik, nastavlja kontinuirano ulaganje u kvalitetu života i infrastrukturu Općine Podstrana.