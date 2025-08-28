Close Menu

Šesnaestogodišnji kapetan Hajdukovih kadeta potpisao za Inter

"Ovo je samo početak, ali vi ste ti koji ste mi pomogli da dođem do njega", poručio je mladi nogometaš.

Mladi Hajdukovac Duje Slatina i službeno je postao novi igrač milanskog Intera. Tek šesnaestogodišnji desni bek, koji je posljednje dvije godine bio kapetan kadeta „bijelih“, odlazi iz kluba u kojem je proveo šest godina i napravio prve ozbiljne korake u karijeri.

Prije odlaska, Slatina se emotivnom porukom oprostio od Hajduka i svih koji su ga pratili na putu prema velikom transferu.

– Želim se zahvaliti svima koji su vjerovali u mene, svim članovima najvećeg hrvatskog kluba Hajduka i ljudima koji su mi pomogli da dođem do ovoga. Odlazim iz Hajduka nakon šest godina upornog i krvavog rada i truda… Klub je bio moj dom u kojem sam se osjećao sigurno i ponosno, napisao je Slatina na Instagramu.

Naglasio je da je upravo rad, podrška suigrača i trenera, kao i iskustvo vođenja momčadi, bilo presudno da dođe do trenutka kada odlazi u jedan od najvećih europskih klubova.

– Ovo je samo početak, ali vi ste ti koji ste mi pomogli da dođem do njega, poručio je mladi nogometaš.

 

 
 
 
 
 
