Šesnaestogodišnji kapetan Hajdukovih kadeta potpisao za Inter

Mladi Hajdukovac Duje Slatina i službeno je postao novi igrač milanskog Intera. Tek šesnaestogodišnji desni bek, koji je posljednje dvije godine bio kapetan kadeta „bijelih“, odlazi iz kluba u kojem je proveo šest godina i napravio prve ozbiljne korake u karijeri.

Prije odlaska, Slatina se emotivnom porukom oprostio od Hajduka i svih koji su ga pratili na putu prema velikom transferu.

– Želim se zahvaliti svima koji su vjerovali u mene, svim članovima najvećeg hrvatskog kluba Hajduka i ljudima koji su mi pomogli da dođem do ovoga. Odlazim iz Hajduka nakon šest godina upornog i krvavog rada i truda… Klub je bio moj dom u kojem sam se osjećao sigurno i ponosno, napisao je Slatina na Instagramu.

Naglasio je da je upravo rad, podrška suigrača i trenera, kao i iskustvo vođenja momčadi, bilo presudno da dođe do trenutka kada odlazi u jedan od najvećih europskih klubova.

– Ovo je samo početak, ali vi ste ti koji ste mi pomogli da dođem do njega, poručio je mladi nogometaš.

