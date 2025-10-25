SENZACIONALNO OTKRIĆE Arheolozi u Dalmaciji pronašli tragove neandertalaca i ognjište staro 35 tisuća godina

Senzacionalno otkriće u špilji Pećina na strmim liticama Novskoga ždrila, tik ispod Masleničkog mosta. Arheolozi su pronašli tragove koji upućuju na to da je špilja bila nastanjena – neandertalcima. Nalazište je na teško pristupačnom terenu snimila zadarska ekipa HRT-a.

Do špilje se dolazi teško pristupačnim terenom, koji je prije posljednjeg ledenog doba izgledao potpuno drukčije.

– Sigurno u nekim razdobljima kada su ovdje obitavali neandertalci ili moderni ljudi, u ovom kanjonu nije bilo mora, moguće da je tu tekla neka rijeka, objasnila je Lia Vidas s Instituta za antropologiju u Zagrebu.

U špilji su pronađena dva kulturna sloja iz starijeg kamenog doba.

– Od kojih je starija faza izgleda vezana za boravak neandertalaca, dok je mlađa vezana uz pojavu ranih modernih ljudi, dodao je Mario Bodružić s Odjela za arheologiju Sveučilišta u Zadru.

Dosadašnja istraživanja potvrđuju da su koristili isti prostor.

– Obitavali su na istom prostoru i naslijedili jedni druge. Možda može ukazivati na neke moguće međusobne kontakte, kazao je Bodružić.

Istraživanje Pećine dio je velikog europskog projekta “Posljednji neandertalci”.

– Ovdje tražimo sve tragove nestanka neandertalaca, stoga nas posebno zanima prijelaz između kasnog gornjeg paleolitika i srednjeg paleolitika, istaknula je dr. Silvia Monterrosa sa Sveučilištea u Bologni.

Osim školjaka, kostiju i oruđa pronađeno je i ognjište staro 35 tisuća godina, piše HRT.

– I upravo zbog tog nalaza ova pećina je jedna od prvih nalazišta iz tog razdoblja na cijeloj istočnoj obali Jadrana, ustvrdila je Ana Jagić, doktorandica Sveučilišta u Sieni.

Istraživači se raduju svakom novom nalazu, koji će potvrditi važnost ove špilje.

– Ovo će smjestiti Rovanjsku na kartu šačice lokaliteta na širem području Europe, zaključio je Bodružić.

A istraživanja lokaliteta nastavljaju se.