Seksualno zlostavljao dijete na izletu, nakon zatvora mora platiti i 50 tisuća eura odštete!

Samo posljednjih tjedan dana, samo na splitskom Županijskom sudu, donesene su dvije presude kojima su dva muškarca osuđena na osam, odnosno 17 (!) godina zatvora zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnih kćeri žena s kojima su bili u vezi. Zatvorske kazne međutim nisu cijela kazna koju moraju odraditi. Pritom ne mislimo na sasvim sigurno 'specijalni' status koji kao 'čomo' (od engleskog chomo, child molesters, zlostavljači djece) imaju u svim zatvorima svijeta pa tako i našim zatvorskim ustanovama.

Ne, ne mislimo na taj status nego na financijsko obeštećenje žrtvama...

Jer upravo je pred Općinskim sudom u Splitu donesena još jedna presuda, ovaj put u parnici, po kojoj zlostavljač mora platiti 50 tisuća eura zbog svojih nedjela! Plus troškove, koji iznose preko šest tisuća eura.

A u tom slučaju je bila riječ o tri kaznena djela spolne zlouporabe djeteta mlađeg od 15 godina. Dok su se nalazili na logorovanju, nadređeni muškarac je uvlačio ruku u hlače i dirao djetetu spolovilo. Nije uspio probuditi prijatelja, a do tada se zlostavljač okrenuo i pravio da spava... Sve se događalo kad je žrtva imala 12 godina, a na koncu je zlostavljač za tri takva kaznena djela osuđen na godinu dana zatvora te sigurnosnu mjeru zabrane približavanja, uznemiravanja i uhođenja žrtve u trajanju od pet godina.

To je bila presuda Županijskog suda, dok je sada meritum stvari bilo psihičko stanje i iznos odštete. A nakon ispitivanja svjedoka, psihijatara, psihologa te majke, nesumnjivo se utvrdilo kako 'ima vrlo nisko samopoštovanje, osjećaj da mu se nanosi nepravda, osjećaje bespomoći i rezignacije', ali i da je 'autodestruktivan'.

Sud je potpuno prihvatio stav stalne sudske vještakinje prema kojem je '... došlo do povrede prava osobnosti tužitelja i to trajne povrede duševnog integriteta lakog do srednje teškog intenziteta od 20 posto. Ugrožen je njegov tjelesni i emocionalni razvoj, štetna radnja rezultirala negativnim posljedicama na svim područjima života, počevši od promjena u osobnosti: povlačio se u sebe i u svoju sobu, nije želio razgovarati s članovima obitelji, bježao je od negativnih misli...'

Zbog toga, navodi se presudom, 'tužitelju pripada pravo na naknadu pretrpljene neimovinske štete u iznosu od 50.000,00 EUR-a s osnova naknade zbog povrede prava osobnosti'.