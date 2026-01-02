Šef u Janafu: "Krećemo u istraživanje nafte u Kazahstanu"

Nakon tromjesečne obustave, transport sirove nafte preko JANAF-a ponovno je pokrenut, a i JANAF i Naftna industrija Srbije (NIS) dobili su potrebne licencije američkog Ureda za kontrolu inozemne imovine (OFAC), potvrdio je član Uprave JANAF-a Vladislav Veselica.

Kako je istaknuo za HRT, riječ je o iznimno složenom razdoblju obilježenom sankcijama NIS-u, koje su na snazi od veljače 2025. godine.

"Vrlo je dinamično vrijeme u kojem živimo, osobito kada je riječ o sankcijama NIS-u. Ovo je sigurno značajan pomak. I mi i NIS dobili smo licenciju OFAC-a za transport sirove nafte preko JANAF-a. NIS ima licenciju za kupnju, osiguranje, plaćanje i sve što je povezano s procesom prerade nafte", rekao je Vladislav Veselica.

Dodao je da je JANAF na mogući zastoj bio spreman unaprijed. "Ozbiljna smo kompanija i već smo u veljači pripremili stres-testove. Mogu reći da će JANAF i ove godine ostati uspješna i profitabilna kompanija", naglasio je.

Pregovori o vlasništvu NIS-a i uloga MOL-a

Komentirajući najave predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o rješavanju vlasničkog pitanja NIS-a prije 23. siječnja, Veselica je pojasnio da je komunikacija s američkom stranom bila intenzivna i višeslojna.

"Bio sam koordinator tima ispred JANAF-a u komunikaciji s američkim vlastima, a sve je bilo koordinirano s Vladom RH. Svi zahtjevi predavali su se OFAC-u putem odvjetnika, dok je paralelno vođena diplomatska komunikacija sa State Departmentom", rekao je.

Dodao je da je američka administracija, prema dostupnim dokumentima, uzela u obzir pregovore koji se vode s mađarskom kompanijom MOL koji želi otkupiti većinski ruski udio u NIS-u kako bi se sankcije mogle i dugoročno ukinuti.

"MOL je u ozbiljnim pregovorima s većinskim vlasnicima NIS-a", potvrdio je Veselica.

Odnos JANAF-a i MOL-a, novi ugovori

Govoreći o odnosima s MOL-om, koji su u prošlosti bili opterećeni optužbama oko cijena i kapaciteta, Veselica je naglasio da je riječ o dugogodišnjem poslovnom partnerstvu.

"MOL je poslovni partner JANAF-a od 2013. godine. Kao i u svakom poslovnom odnosu, ima i loših dana, ali vjerujem da smo preozbiljne kompanije da bismo dopustili prekid partnerstva", rekao je. Istaknuo je da je za JANAF ključno očuvanje prerade nafte, neovisno o budućem vlasniku NIS-a.

U tijeku su i pregovori o novom ugovoru za transport nafte prema rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj. "Poslali smo ponudu MOL-u nakon sastanka održanog prije dva tjedna u Budimpešti. Riječ je o ozbiljnim količinama nafte, a ovo je prvi put da je MOL formalno zatražio ponudu za količine veće od dva milijuna barela godišnje. Dogovoren je novi sastanak kako bi se pregovori priveli kraju", rekao je Veselica.

Naglasio je i da je cjenovna politika JANAF-a jasno definirana. "Imamo metodologiju koja honorira količinu nafte. Što je količina veća, cijena je niža, a naši kapaciteti su neupitni", poručio je.

Istraživanje nafte u Kazahstanu

Veselica je potvrdio i da JANAF ulazi u novi poslovni iskorak, istraživanje sirove nafte u Kazahstanu, u suradnji s tvrtkom kćeri Agencije za ugljikovodike.

"Donijeli smo odluku da krenemo u projekt istraživanja nafte u Kazahstanu. Smatramo da se u ovim okolnostima sve mijenja i da bi ta niša srednjoročno mogla donijeti rezultate JANAF-u", rekao je.

Na pitanje znači li to stvaranje nove INA-e, Veselica je bio oprezan.

"Vidjeli ste i sami što danas znače strateške tvrtke. Nisam u poziciji to komentirati, ali to je svakako dobar smjer", zaključio je.