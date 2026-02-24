Šef splitskog Doma zdravlja: Nema ništa sporno, organizator Thompsonovog koncerta je ostao dužan

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije pokrenuo je ovrhu protiv tvrtke "Infinite show" d.o.o. zbog neplaćenog duga od 23 tisuće eura. Dug se odnosi na medicinske usluge koje je Dom zdravlja pružio prije, tijekom i nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona održanog prošle godine na sinjskom Hipodromu, a za koje organizator, prema navodima, nije podmirio račun sukladno potpisanom ugovoru.

Rađa: Bili smo primorani na ovrhu

Ravnatelj Doma zdravlja dr. Marko Rađa za Slobodnu Dalmaciju je potvrdio da je nakon objave vijesti primio brojne pozive, no negira postojanje pritisaka. "Nije bilo pritisaka, ali sam u ponedjeljak primio 'milijun' telefonskih poziva. Žao mi je da je uopće do ovoga došlo, ali smo bili primorani, budući da nam račun za naše usluge nije plaćen", izjavio je dr. Rađa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Spor oko usluga izvan hipodroma

Na pitanje zašto se dug nije mogao riješiti bez pokretanja ovrhe, Rađa objašnjava da su istekli svi rokovi plaćanja, a da se tvrtka "Infinite show" oglušila na pozive. "Čuli smo se u nekoliko navrata telefonom i putem maila, ali oni osporavaju dug, tvrde da ne trebaju platiti za nešto što se događalo izvan hipodroma. U ugovoru koji smo potpisali specificirano je ono što će se raditi i ono što oni trebaju platiti", rekao je Rađa.

Naglasio je kako je angažman Doma zdravlja bio uvjet za održavanje koncerta. "Pa nije Dom zdravlja sam 'upao' u tu priču. Da bi uopće imali koncert, organizatori moraju MUP-u predati elaborat u kojemu je bilo navedeno što i gdje će se sve raditi. Slijedom toga su potpisani ugovori s KBC-om Split, Zavodom za Hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije i s nama. Njima je plaćeno, nama nije i zbog toga smo podnijeli prijedlog ovrhe", pojasnio je.

Deset sestara i četiri liječnika umjesto uobičajenog dežurstva

U spomenutom elaboratu stoji da Dom zdravlja mora organizirati stacionar i ambulantu u Sinju za potrebe fan zone, koja se nalazila izvan hipodroma. Djelatnici KBC-a Split bili su zaduženi za prostor unutar hipodroma, dok je Zavod za hitnu medicinu imao timove i na hipodromu i u gradu. "Po meni ništa nije sporno. Na sastanku žurnih službi jasno je rečeno što, s obzirom na očekivani broj posjetitelja, od zdravstvenih službi mora biti prisutno.

Oni iz 'Infinite showa' kazuju da bi Dom zdravlja tamo bio i da nije bilo koncerta. I to je istina, ali bi tada Dom zdravlja na tom mjestu, u tom vremenu, imao dvije medicinske sestre, bez doktora, a ne deset medicinskih sestara i četiri doktora. A te ljude treba platiti i nisu oni tu bili svojom voljom, već je elaboratom propisano koliko njih mora biti tamo", istaknuo je Rađa.

Što slijedi?

Prijedlog ovrhe poslan je javnom bilježniku, koji tek treba donijeti rješenje o njezinu pokretanju. "Kada donese rješenje o pokretanju ovrhe, počinje teći rok žalbe od osam dana. Kada rješenje stigne, druga strana može platiti taj račun, ako to već nije napravila, pa ovrhe neće biti. Mogu se žaliti, pa će predmet ići na sud, ili se mogu oglušiti, pa im FINA sjeda na račun i ta sredstva prebacuje na račun Doma zdravlja. Žalba odgađa izvršenje", zaključio je dr. Marko Rađa.