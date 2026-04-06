Šef Carine osuđen u aferi Rimac ostaje na funkciji, a carinik već 'odletio'

Pravomoćno osuđeni carinik dobio je ovih dana otkaz, dok nekadašnji pravomoćno osuđeni šef Carinske uprave Hrvoje Čović (HDZ) i dalje radi u službi, i to na rukovodećoj poziciji. Naši izvori iz Carine tvrde kako želi još i napredovati, čak natrag na dužnost ravnatelja. Svi se godinama pitaju je li normalno da je Čović nakon presude ostao u Carini, a apsurd je sada, otkazom ovom običnom cariniku, samo dobio na dodatnoj težini. Jesu li u pitanju dvostruki kriteriji?

Čovićeva presuda i kazna

Poznato je da je Čović pravomoćno osuđen jer je preko Josipe Pleslić ex Rimac urgirao za svog brata, da mu se pogoduje na državnom stručnom ispitu. Krivnju za trgovanje utjecajem priznao je krajem lipnja 2022. te na osnovu sporazuma s USKOK-om dobio kaznu od sedam mjeseci zatvora. Ona mu je odmah, što je uobičajeno za kazne do godinu dana, zamijenjena radom za opće dobro.

Je li Čović kaznu odradio, nije poznato, no ako jest, sada bi se već trebao približiti i rok za rehabilitaciju. Naime, prema Zakonu o pravnim posljedicama osude, rehabilitacija nastupa tri godine od odrađenog rada za opće dobro. U svakom slučaju, Čović će vrlo brzo, ako već nije, moći ovaj slučaj staviti iza sebe, piše Index.

To, međutim, ne umanjuje činjenicu da je kao ravnatelj Carinske uprave bio osuđen za muljažu, odnosno da je sa svoje pozicije utjecao na ondašnju državnu tajnicu Josipu Rimac ne bi li se u slučaju njegova brata zaobišla pravila državnog stručnog ispita.

Doduše, nakon tog skandala Čović je morao odstupiti s funkcije, no ostao je raditi u Carinskoj upravi. Najprije je dobivao niže pozicije u Slavoniji, da bi na kraju osvanu na Carinarnici u Osijeku, gdje je jedan od pomoćnika pročelnika. Nedavno je na pročelničku poziciju došao Darko Matanić, bivši djelatnik Porezne uprave za kojim se također vuku afere.

Običan carinik dobiva otkaz zbog 617 kuna

I dok Čović unatoč pravomoćnoj presudi gotovo da i nije imao problema na poslu, carinik M. Ć., koji je lani u rujnu pravomoćno osuđen na uvjetnu zatvorsku kaznu, ovih dana dobiva otkaz.

U pitanju je bizaran slučaj koji se počeo rasplitati još u travnju 2015. godine. Naime, tada je, prema pravomoćnoj presudi, M. Ć. tražio od svog kolege da na graničnom prijelazu Hrvatska Kostajnica ne kontrolira autobus Croatia Busa. Taj je autobus u BiH bio na popravku vjetrobranskog stakla te je prema carinskim pravilima Croatia Bus morao za to platiti carinu. No, vozač nije imao račun, pa carinski dug nije mogao ni podmiriti, a na kraju je pušten bez kontrole upravo na molbu M. Ć.

Prema pravomoćnoj presudi donijetoj deset godina od tog događaja, državni proračun je u ovom slučaju oštećen za 617 kuna jer je toliko iznosilo carinsko davanje na iznos od 280 eura, koliko je koštalo vjetrobransko staklo. M. Ć. je za svoju ulogu, odnosno poticanje na zlouporabu položaja, kažnjen s osam mjeseci zatvora uvjetno na godinu dana. Njegov kolega, koji nije kontrolirao autobus, dobio je 11 mjeseci rada za opće dobro, dakle nešto više nego Čović, dok je čovjek iz Croatia Busa dobio istu kaznu kao i M. Ć.

Drugim riječima, M. Ć. kažnjen je uvjetno, a Hrvoje Čović zatvorom koji je zamijenjen radom za opće dobro. Prema tumačenju Vrhovnog suda RH, rad za opće dobro predstavlja težu sankciju. No, Čović je ostao raditi u Carinskoj upravi, a M. Ć. je prije nekoliko dana dobio rješenje kojim mu se daje otkaz.

Zašto M. Ć. otpuštaju, a Čović nije dobio otkaz, pitali smo Carinsku upravu.

Odgovor Carinske uprave RH

"Spomenuta osoba iz vašeg upita dobila je otkaz po sili zakona dana 26. veljače 2026. godine. Ovaj carinski službenik iskoristio je svoj položaj i oštetio državni proračun u obavljanju poslova carinske službe, i to zbog počinjenja kaznenog djela protiv službene dužnosti, zlouporabe položaja i ovlasti opisane u članku 291. stavak 1. Kaznenog zakona. Na temelju sada važećeg Zakona o državnim službenicima i to članka 152. stavak 1. točka 5., koji je stupio na snagu 1. siječnja 2024., to je razlog za prestanak državne službe po sili zakona. Vezano uz drugu osobu iz vašeg upita, napominjemo da u tada važećem službeničkom zakonodavstvu nije bio predviđen prestanak državne službe po sili zakona", poručuju iz Carinske uprave.

To je, međutim, samo djelomično točno.

Naime, i u vrijeme kada je Čović pritiskao Josipu Rimac, negdje 2019. ili 2020., vrijedio je Zakon o državnim službenicima prema kojem se službeniku osuđenom zbog korupcije moglo dati izvanredni otkaz, a trgovanje utjecajem, za što je kažnjen Čović, koruptivno je kazneno djelo, navodi Index.

Osim toga, ovdje se može postaviti i pitanje je li se na M. Ć. morao primijeniti blaži zakon, onaj koji je vrijedio 2015., u vrijeme kada je počinio kazneno djelo. Je li ovaj carinik kriv što mu je suđenje trajalo deset godina, pa je sada zbog strožih pravila automatski dobio otkaz? Ili je Čović imao drugačiji tretman?