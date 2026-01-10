Sedam je godina prošlo od tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik. I dalje je bez pravomoćnog epiloga

Prošlo je sedam godina od tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, u kojoj su u siječnju 2019. godine u požaru poginuli djelatnici Hrvatske elektroprivrede Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak. Sudski postupak koji se vodi zbog ove nesreće još uvijek nije okončan, javlja HRT.

Do požara je došlo u ranim jutarnjim satima 10. siječnja 2019. godine, kada su trojica radnika ostala zarobljena u podzemnoj strojarnici elektrane. U pokušaju spašavanja uputili su se prema odvodnom tunelu, no nakon opsežne potrage pronađeni su bez znakova života. U istoj nesreći ozlijeđeno je još sedam osoba, dok je Hidroelektrana pretrpjela veliku materijalnu štetu, kako izravnu tako i neizravnu.

Istraga o okolnostima tragedije trajala je 17 mjeseci, a Državno odvjetništvo Republike Hrvatske u kolovozu 2020. podignulo je optužnicu protiv pet odgovornih osoba i Hrvatske elektroprivrede. Optužnica je potvrđena u lipnju 2021. godine.

Tereti se bivši direktor Pogona Mato Mišković te tadašnji direktori u HEP Proizvodnji Nikola Rukavina i Željko Starman, i to za kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema navodima optužnice, nezakonitim postupanjem izazvali su opasnost za život ljudi i imovinu većeg opsega, a posljedice su bile smrt više osoba i velika materijalna šteta.

Optužnicom su obuhvaćena i dvojica nadzornika radova. Ivicu Nujića tereti se da je iz nehaja postupao protivno zakonskim propisima, čime je ugrozio sigurnost ljudi i imovine, dok se Miljenku Vučiću na teret stavlja da je, također iz nehaja i suprotno propisima tijekom gradnje, izazvao opasnost koja je imala smrtonosne posljedice i znatnu štetu.

Prema optužnici, svi optuženi su kao odgovorne osobe u razdoblju od druge polovice 2016. do kraja 2017. godine u Dubrovniku i Zagrebu dopustili da se obnova pogona provodi bez odgovarajućeg institucionalnog nadzora, što je rezultiralo ozbiljnim propustima u sigurnosnim standardima.

Navodi se i da su tijekom 2017. godine radovi u pogonu izvedeni suprotno propisima koji reguliraju zaštitu od požara u elektroenergetskim postrojenjima, kao i pravilima o otpornosti građevina na požar.

Optužnica je podignuta i protiv HEP Proizvodnje d.o.o. kao pravne osobe, koju DORH tereti za povredu dužnosti i odgovornost za kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

Početak suđenja na Županijskom sudu u Dubrovniku više je puta odgađan, ponajprije zbog pandemije i prostornih ograničenja suda. Nakon ukidanja epidemioloških mjera, sudac kojem je predmet bio dodijeljen zatražio je izuzeće, a novi sudac, Nikša Lučić, trebao je dodatno vrijeme za upoznavanje sa složenim predmetom.

Prvo ročište održano je 6. veljače 2023. godine, kada su se svih šest optuženika izjasnili da se ne smatraju krivima. Tijekom dosadašnjeg postupka saslušani su brojni svjedoci i vještaci, a nastavak suđenja najavljen je za kraj siječnja.