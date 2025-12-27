Sedam godina od smrti Jakše Fiamenga

Na današnji dan 2018. godine preminuo je Jakša Fiamengo

Danas se prisjećamo Jakše Fiamenga, jednog od najvažnijih hrvatskih pjesnika, publicista, tekstopisaca i akademika, koji je preminuo 27. prosinca 2018. u Splitu u 73. godini života.

Rođen 26. studenog 1946. u Komiži na otoku Visu, Fiamengo je već od šezdesetih godina bio aktivan u književnom i kulturnom životu – kao urednik, novinar i autor čiju su poeziju i stihove pjevali i prenosili klapski i glazbeni velikani.

Njegovo stvaralaštvo obuhvaća više od 30 zbirki pjesama, eseje, kazališne kritike i tekstove za djecu, ali i stihove za brojna glazbena ostvarenja, posebno klapske i pop pjesme koje su postale trajni dio dalmatinske i hrvatske glazbene baštine.

Fiamengo je bio posebno poznat po suradnji s Oliverom Dragojevićem i Zdenkom Runjićem, za koje je napisao više od 60 pjesama, uključujući nezaboravne hitove poput “Piva klapa ispo’ volta”, “Nadalina”, “Karoca”, “U prolazu” i “Sidro u čoviku”.

Njegova pjesnička inspiracija bila je duboko povezana s Dalmatinom, morem, otočjem i mediteranskim načinom života, a rad je prepoznat i odlikovan brojnim nagradama, uključujući i Porin za životno djelo te pristup u Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti.

Smrt Jakše Fiamenga snažno je odjeknula u hrvatskoj kulturnoj i glazbenoj zajednici, a njegovo djelo i danas ostaje trajna inspiracija novim generacijama pjesnika, glazbenika i ljubitelja književnosti.