SDŽ podijelila novih 600 tisuća eura. Uskoro kreće novi javni poziv, provjerite možete li se prijaviti

Danas je u hotelu Radisson Blu potpisano 200 ugovora sa subjektima malog gospodarstva – u okviru Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije.

Cilj dodjele potpora je smanjenje početnih financijskih izdataka prilikom pokretanja poslovanja, proširenje postojećeg poslovanja, stvaranje novih radnih mjesta, povećanje postotka žena u poduzetništvu, povećanje broja mikro, malih i srednjih poduzeća, razvoj i rast gospodarskih aktivnosti, usmjeravanje regionalnog gospodarstva prema prioritetnim područjima te jačanje regionalne gospodarske konkurentnosti.

"Danas potpisujemo 200 ugovora temeljem javnog poziva iz 2025. godine. Bilo je 466 ljudi sa pravovaljanom dokumentacijom. Financijska sredstva su bila manja, bili smo iznenađeni brojem prijava i ja sam ljudima obećao da ćemo ostatak riješiti odmah na početku 2026. godine. Danas smo tu i zatvaramo tu priču s.a novih 200 ugovora za malo i srednje poduzetništvo ukupne vrijednosti preko 600 tisuća eura, a cijeli javni poziv za njih 466 je milijun i 601 tisuću eura. Malo i srednje poduzetništvo je segment koji razvijamo na području cijele SDŽ pa i sami prijavitelji dolaze sa cijelog područja SDŽ. Najveći broj ih je s područja grada Splita, čak 85. Svi obrti su obuhvaćeni, osim onih koji se bave ugostiteljstvom i trgovinom mješovite robe. Najviše njih je iz cetinskog kraja, imotskog, vrgorskog, vrličkog, sa otoka. Poticaji iznose od 2500 do 7 tisuća eura po osobi, ovisno kojom djelatnosti se bavi.

U ponedjeljak nakon Županijske skupštine kada usvojimo program za ovu godinu, ide novi javni poziv za malo i srednje poduzetništvo. Uz to potičemo tradicijske zanate. Pozivam ljude koji se bave tradicijskim zanatima da se jave. Potičemo i jednu novu grupaciju unatrag dvije godine, a to su žene poduzetnice čija su djeca u dječjim vrtićima i njih sufinanciramo sa dodatnih 700 eura za plaćanje vrtića. Mislim da je ovaj smjer za samozapošljavanje dobar za SDŽ. Ne možemo očekivati niti je u redu da gradimo mastodonte u Zagori ili na otocima, jer znamo što su nam napravili u Kaštelanskom zaljevu. Prisililo je ljude da dolaze u urbana središta i napuštao se prostor Dalmatinske zagore. Sad idemo obrnutim smjerom, da uz pomoć samozapošljavanja vratimo ljude u Dalmatinsku zagoru. Ono što želim dodatno naglasiti je da je ovo i demografska mjera", kazao je ovom prigodom župan SDŽ Blaženko Boban te naglasio da se svi koji su dobili ove poticaje mogu javljati i na ostale javne pozive.

Koliko im znači ova mjera rekle su nam dvije poduzetnice, jedna iz Splita, druga iz Sinja.

"Dobila sam 2370 eura, a taj iznos ću utrošiti u edukaciju za izradu kozmetike. Imam kozmetički salon i kozmetičke proizvode. Planiram i dalje razvijati svoj brend i širiti asortiman proizvoda. Zato sam odlučila upisati edukaciju za proizvodnju kozmetike. Ova sredstva će mi pokriti 70 posto troškova edukacije", kazala nam je Ivana Šimić.

"Imam salon u Sinju i bavim se kozmetikom i manualnim tehnikama. Dobila sam 4000 eura što mi omogućuje da kupim stimulacijske ultrazvuke koji su mi potrebni za bolje rezultate manualnih tehnika i terapija", kaže Ivana Bajić.