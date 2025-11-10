SDP uvjerljiv na kotarskim izborima u Makarskoj, ovo su rezultati

Završeni su izbori za mjesne odbore u Makarskoj, a prema rezultatima, HDZ je pobjedu odnio u Mjesnom odboru Zelenka-Ratac, dok je u ostalim četvrtima bolji bio SDP, uz slabu izlaznost građana.

Rezultati po mjesnim odborima:

Plaža Sinokoša – HDZ 32, SDP 47

Zelenka Ratac – HDZ 99, SDP 83

Centar – HDZ 13, SDP 40

Bidol Vrpolje – HDZ 43, SDP 96

Bili brig Gorinka – HDZ 63, SDP 100

Dugiš – HDZ 73, SDP 92

Veliko Brdo – HDZ 36, SDP 86

Mjesni odbori predstavljaju važan oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim pitanjima, a njihov rad izravno utječe na kvalitetu života u gradskim četvrtima. Novoizabrani članovi sada imaju priliku prepoznati konkretne potrebe svojih naselja, od komunalne infrastrukture do zelenih površina i prometa, te ih kroz suradnju s Gradom pretvoriti u realizirane projekte, javlja Podbiokovom.com.