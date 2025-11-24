SDP Split poziva na Dalmatinski marš protiv fašizma: "Dalmacijo, ne daj se!"

SDP Split poziva na masovni antifašistički prosvjed u Zadru, 30. studenog 2025.

U priopćenju iz splitskog SDP-a ističe se kako se u Dalmaciji diže snažan i ujedinjen otpor protiv vala ekstremizma, nasilja i pokušaja oživljavanja najmračnijih stranica povijesti. Gradovi poput Zadra, Splita, Šibenika, Dubrovnika i Korčule solidarno stoje rame uz rame protiv zabrana, prijetnji i fašističkih ispada koji, kako navode, već mjesecima truju ulice Hrvatske.

„SDP Split nedvosmisleno podržava Dalmatinski marš i poziva sve Splićanke i Splićane, ali i sve slobodoumne građane Dalmacije da 30. studenog u 12 sati dođu u Zadar na Obalu kneza Branimira i zajedno pošaljemo jasnu poruku: fašizam i mržnja nemaju mjesto u našoj Dalmaciji!“, poručuju iz stranke.

U priopćenju se također ističe da antifašizam nije samo riječ – već dalmatinska duša, prkos i ljubav prema slobodi koju su generacije Dalmatinaca stoljećima branile i koje će i dalje braniti. „Dalmacijo, ne daj se – vidimo se u Zadru!“, zaključuju iz SDP-a.

Cilj marša je jasno pokazati da ekstremizam i mržnja nemaju mjesta u javnom prostoru te da Dalmacija ostaje regija koja čuva vrijednosti slobode i solidarnosti.