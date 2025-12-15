SDP Split: "Gradonačelnik Tomislav Šuta je danas u Saboru dignuo ruku za Bačićeve zakone..."

SDP Split oglasio se na svojoj službenoj Facebook stranici povodom današnjeg glasovanja u Hrvatskom saboru, prozvavši gradonačelnika Splita Tomislava Šutu zbog, kako navode, podrške zakonima ministra Branka Bačića.

Prema objavi SDP-a, gradonačelnik Šuta je u Saboru “digao ruku za Bačićeve zakone” za koje tvrde da, prema mišljenju dijela stručne i šire javnosti, otvaraju prostor za otuđenje zemljišta, uništavanje prostora i različite manipulacije.

U objavi se dalje navodi kako bi posljedice tih zakona mogle biti vidljive u budućnosti, posebno u situacijama kada bi se, kako tvrde iz SDP-a, pogodovalo krupnom kapitalu, a odluke o lokalnim ili javnim parcelama donosile izvan Splita, u nadležnom ministarstvu.

"Gradonačelnik Tomislav Šuta je danas u Saboru dignuo ruku za Bačićeve zakone koji prema mišljenju struke i javnosti otvaraju vrata otimanju zemlje, uništavanju prostora i manipulacijama. Zapamtite to kad se sutra bude pogodovalo krupnom kapitalu, kad se o vašoj ili javnoj parceli umjesto ovdje kod nas lokalno bude odlučivalo u Bačićevom ministarstvu, a naš se gradonačelnik bude skrivao upravo iza ovih zakona", stoji u objavi SDP-a.