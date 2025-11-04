SDP-ovka: "Zgražanje HDZ je upućeno javnosti, a ne prema onome kome to treba"

Bivša županijska vijećnica SDP-a Ružica Jakšić oštro je reagirala na izjave i priopćenja župana Blaženka Bobana, gradonačelnika Hvara Rikarda Novaka Šute te drugih HDZ-ovih dužnosnika o incidentu koji se dogodio u Splitu.

"E pa dragi moji, danas čitam priopćenja župana Bobana, gradonačelnika Šute i HDZ ekipe… i vidim da su se malo „zgrozili“.

Super.

Ali znate što je problem?

Zgražanje je upućeno javnosti, a ne prema onome kome to treba reći jasno i glasno. Ako imate muda adresirajte to premijeru Andreju Plenkoviću, jer je on taj koji je godinama držao otvoren prostor ekstremizmu, koketirao, relativizirao i radio sve samo da ostane na vlasti.

I još jedna sitnica:

Dok se vi ovako „zgražate“, vaši koalicijski partneri iz Domovinskog pokreta i HSP-a javno podržavaju maskirane muškarce koji prekidaju kulturna događanja.

Pa evo jedno pitanje:

Hoćete li i dalje biti s njima u koaliciji?

Jer ako ostanete, onda je i vaše „zgražanje“ čista predstava za publiku. Jer inače nije problem samo što oni nose maske. Problem je što ih vi pokrivate", napisala je Jakšić.