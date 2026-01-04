SDP o napadu SAD-a na Venezuelu: Hrvatska mora imati jasan i principijelan stav

SDP je izdao prioćenje nakon napada SAD-a na Venecuelu. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

"U današnjem svijetu opasno su se pomaknule granice onoga što se smatra prihvatljivim u međunarodnim odnosima. Nasilje i vojna agresija sve se češće relativiziraju i opravdavaju navodnim višim ciljevima, bez poštivanja temeljnih načela međunarodnog prava i povelje UN-a. U slučaju zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura potrebno je postaviti ključno pitanje: tko određuje što je viši cilj i s kojim pravom?

Možemo vjerovati da predsjednik Donald Trump želi da svijet bude bolje mjesto i da je upravo on svim svojim živim bićem posvećen tome da ljudima Venezuele donese demokraciju. No jednako je legitimno pitati se nije li pravi motiv kontrola resursa, poput nafte, te širenje političke i ekonomske moći bez obzira na posljedice. Kojem Trumpu vjerujemo, onom koji želi mir i dobro ili onom koji želi zgrtati moć i bogatstvo bez obzira na cijenu i posljedice? Dvojbe o stvarnim motivima pojačava i relativno nedavna izjava potpredsjednika SAD-a J.D. Vancea koji je rekao da ne možemo ignorirati želje predsjednika Trumpa da SAD stekne kontrolu nad Grenlandom. Time se otvara opasna logika prema kojoj se teritoriji i suverenitet država promatraju kao pitanje volje moćnijeg, a ne međunarodnog prava.

Upravo zato zabrinjava izostanak jasnog i principijelnog stava Vlade Republike Hrvatske, kao i suzdržanost Ministarstva vanjskih i europskih poslova, koje opravdava američku intervenciju pozivanjem na nedostatak demokratskog legitimiteta režima u Venezueli. Nažalost, sličan oprez pokazuje i Europska unija, u kojoj presudan politički utjecaj imaju europski pučani, u čiju političku obitelj pripada i HDZ. Ostaje otvoreno pitanje hoće li ti isti akteri primijeniti slične kriterije ako se sljedeća američka intervencija bude odnosila na Grenland?

Tvrdnja da SAD intervenira ili zauzima stavove isključivo zbog demokracije jednostavno ne stoji. Ako je nedostatak slobodnih izbora kriterij, onda se postavlja pitanje zašto SAD surađuje s nizom autoritarnih režima, dok se demokracija spominje samo ondje gdje to odgovara geopolitičkim interesima. U tom kontekstu vrijedi skrenuti pozornost na reakciju američkog senatora Bernieja Sandersa, koji je jasno upozorio da je predsjednik Trump ovom akcijom prekoračio svoje ustavne ovlasti i djelovao mimo Kongresa. To je suština problema: donošenje odluka o ratu i miru bez demokratske kontrole, bez predstavničkih tijela i bez odgovornosti prema građanima. Nažalost, ekstremizam ima sve više svojih poklonika i u Europi, pa i u Hrvatskoj.

SDP smatra da Hrvatska mora imati jasan, suveren i principijelan stav. Poštivanje međunarodnog prava, multilateralizma i demokratskih procedura ne smije biti selektivno niti podređeno interesima velikih sila. Zatvaranje očiju pred nasiljem danas znači prihvaćanje još većeg nasilja sutra. To je granica koju odgovorna politika mora jasno povući. U suprotnom svijet će sve više postati poprište sukoba autoritarnih sila, a sve manje prostor suradnje suverenih država", poručuju.