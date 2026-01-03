Satima zarobljeni na granici, gužve su ogromne: "Situacija je užas"

Posljednji blagdanski vikend donio je gužve na graničnim prijelazima. Kolone su najdulje na ulasku u Hrvatsku, i to iz smjera Bosne i Hercegovine, te Srbije. Najviše se čeka na prijelazu Hrvatska Dubica, oko 4 sata, a sve veći broj vozila stiže i na Bajakovo gdje se čeka oko 3 sata, javlja Dnevnik.hr.

Državljani trećih zemalja vraćaju se u zemlje Europske unije gdje od ponedjeljka ponovno počinju raditi, pa se gužve i višesatna čekanja očekuju i tijekom sutrašnjeg dana.

"Užasna je, tri sata čekamo. Katastrofa je. Mi idemo u Sloveniju, ali kad računamo kad pređemo ovu granicu da smo praktično kod kuće, užas je situacija, stvarno, sa dvoje male djece", rekla je Sanja iz Srbije.

"Čeka se i to previše za ulazak u Hrvatsku", rekao je Šaban iz Makedonije i na pitanje u čemu je problem rekao: "To morate pitati Ministarstvo unutrašnjih poslova".

"Idemo iz Beograda za Banja Luku i da sam znao išao bi preko Bosne, ne na ovu granicu. To je ludilo. (Zapeli smo) dva, tri sata", dodao je Igor iz Srbije.