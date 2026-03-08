ŠARLIJA NAKON PORAZA: 'Problema očito ima jer da ih nema, ne bismo ovako dugo čekali na lijepe dane'

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Dinama na Poljudu u okviru 25. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao na stranu Dinama koji je slavio rezultatom 1:3. Dinamo je poveo preko Zajca u 7. minuti te Vidovića u 12. minuti, a za smanjenje vodstva zabio je Pukštas u 28. minuti, a Dinamo je potom povećao prednost na 1:3 preko Bakrara u 38. minuti. Zagrepčani su ovom pobjedom pobjegli na 10 bodova razlike od Hajduka.

Nakon utakmice na novinarska je pitanja odgovarao Hajdukov stoper Zvonimir Šarlija: „Loš ulazak u utakmicu koštao nas je tri boda. Kasnije smo zabili gol za smanjenje prednosti, imali smo šansu za ući u egal, no kasnije smo primili i treći gol koji je presjekao utakmicu.“

Je li ono na Rujevici bilo bolje nego danas?

Pa je, mogu se složiti, ekipa je izgledala odlično, to je bio čisti peh, sportska nepravda… Dinamo je danas potpuno zasluženo došao do tri boda.

Igrali ste usprkos zdravstvenim problemima?

Nije prvi, a ni zadnji put. Nisam tip koji se skriva. Znam zašto sam došao u Hajduk i pokušavam to dokazati na terenu.

Što Vam je trener rekao na poluvremenu?

Iskreno, zagrijavao sam se prvi dio sastanka, a drugi dio je bio da nastavimo kao prije trećeg gola, ako zabijemo gol da ćemo se vratiti. Promijenio je taktičke zamjene i sistem, ali mi to nismo uspjeli ostvariti na terenu.

Koliko je Rujevica imala utjecaja na ovo danas, kao da ste slabije ušli u utakmicu?

To su ogromni emotivni padovi, što pojedinac, što klub, a onda i ekipa. Ulaziš u ovu utakmicu s mišlju da makneš Rujevicu iz glave, ali gubiš 0:2. I puno bolje se ekipe teško vraćaju s 0:2 protiv Dinama.

Kako se izvući iz stvari da ide dobro i onda se dogodi poraz, nekoliko loših utakmica?

Nije ni to slučajno, mijenjali smo i igrače i trenere, mijenjalo se i gore. Nije slučajno da se uvijek događaju iste stvari u slično razdoblje godine. Nisam ja tu da govorim o problemima. Problem sam i ja i sto drugih ljudi, problema očito ima jer da ih nema, ne bismo ovako dugo čekali na lijepe dane. Svi se moramo zapitati što dajemo Klubu, koliko možemo dati Klubu i zaslužujemo li to što nam Klub daje.

Je li ovo realan rezultat s obzirom na to da iz zimskog dijela sezone nema 11 igrača, em zbog ozljeda, em zbog kartona?

To je sastavni dio sporta, njima nije počeo Hoxha koji je bio najbolji dio ekipe. Znamo gdje smo mi, a gdje Dinamo. Oni imaju širinu, imaju snagu, ne možemo im parirati u puno stvari, ali današnji su momci koji su istrčali kvalitetni su da bi parirali. Nitko nije bio ništa lošiji od nas koji smo ušli.

Dinamo je pokazao da ima kvalitetu za stepenicu više?

To su činjenice.

Kako i što dalje?

Sutra je trening, moramo se regenerirati, nastaviti dalje, gledati kako napredovati. Neću reći gledati budućnost jer je svaka nova utakmica priprema za nešto. Moramo usvajati trenerove ideje i dalje, pokazali smo ove godine puno dobrih trenutaka koji će se sada zaboraviti jer se uvijek sve dobro zaboravi, što je i realno i očekivano. Ja bih nastavio kako je sada, a što će biti – ne znam