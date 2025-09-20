ŠARLIJA NAKON PORAZA: 'Neke se stvari ponavljaju kao i Varaždinu'

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17 sati igrali protiv Dinama na Poljudu u derbiju 7. kola SuperSport HNL, a konačni je rezultat bio 0:2 u korist Dinama, u 44. je minuti mrežu zatresao Hoxha, a u 81. Bakrar.

Obrambeni igrač Hajduka Zvonimir Šarlija prokomentirao je utakmicu: „Imali smo izgubljenog posjeda, događaju nam se iste greške, to više nije slučajnost. Vrijeme je da to smirimo.“

Niste konkretnije zaprijetili u drugom dijelu. Gdje je zapelo?

- O tome pričamo cijelu sezonu, imamo dobar izlaz od golmana, treća trećina ne izgleda dobro, nemamo rješenja, svi skupa moramo vidjeti u čemu je problem. Taj dio gori i moramo ga hitno gasiti.

Prvi je gol prošao Vama kroz noge?

- Vidio sam da se namješta na šut, išao sam ranije čitati to da zatvorim šut, ali zakačila me lopta po listu, prošla je i završila u golu, ali i to ima razlog. Neke se stvari ponavljaju kao i Varaždinu.

Što kažete o Dinamu?

- Gledali smo isti Dinamo kao istu sezonu, pobjeda je njihova, svaka im čast.