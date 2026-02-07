ŠARLIJA NAKON POBJEDE: Mi ovaj tjedan nismo odradili nijedan taktički trening, moram pohvaliti ekipu

Nogometaši Hajduka danas su s početkom od 17:15 sati igrali protiv Slaven Belupa utakmicu 21. kola SuperSport HNL-a, a pobjedu je upisao Hajduk koji je slavio rezultatom 2:0 odnosno golovima Pukštasa iz 7. minute i Brajkovića iz 23. minute.

Utakmicu je prokomentirao obrambeni igrač Hajduka Zvonimir Šarlija: "Mislim da je pobjeda potpuno zaslužena, od početka smo kontrolirali utakmicu i otvorili je golom. Možda nije naša najljepša utakmica, ali bitno je da smo pobijedili nakon teška dva i pol tjedna."

Jeste li očekivali još golova u prvom poluvremenu?

- Mislim da smo tada bili još bolji na lopti, usporili smo igru, mučili smo se s realizacijom, ali dobro.

Kako se Vi osjećate fizički?

- Dobro, mislim da nisam u optimalnom stanju, ide na bolje, uvjeti nam ne pomažu. Moram pohvaliti ekipu, mi ovaj tjedan nismo odradili nijedan taktički trening, tri dana smo bili bez nogometa i treninga. Znači nam nakon toga pobijediti utakmicu.

Pobjeda nakon koje se lakše diše?

- Lakše se diše večeras, dan je preživljavanja do prvog treninga.

Nije ni bilo loše igrački?

- Prošle godine nismo išli na igru nego na rezultat, tada je to patilo, a sada idemo na razvijanje mladih. Moramo znati gdje želimo ići. Ponosan sam na cijelu ekipu, dali smo sve u igri.

Osijek?

- Stvorio je dobru ekipu za gornji dio tablice, ali da možemo birati goste, igrali bismo najradije na njihovim terenima. Želio bih pohvaliti uz to Belupo koji je izgubio puno igrača, a ipak se drže i dobro su se držali prvih šest mjeseci, imaju najpotentnijeg trenera i jako dobre mlade igrače. Puna im podrška!