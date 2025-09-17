Sarajevo u žalosti: Mlada influencerica preminula samo dva dana nakon svadbe

Sarajevo je zavijeno u crno nakon tužne vijesti da je Adna (Alija) Rovčanin-Omerbegović (rođena 1999.) preminula samo dva dana nakon svog vjenčanja, piše Dnevni avaz.

Adna i njezin suprug Faris vjenčali su se u subotu, 13. rujna, u sarajevskom hotelu Hollywood na Ilidži. Noć koja je trebala biti najsretnija u životu mladog para pretvorila se u tragediju. Prema riječima obitelji i prijatelja, Adni je nakon svadbene proslave naglo pozlilo te je hitno prevezena na Klinički centar Sveučilišta u Sarajevu (KCUS), gdje je preminula u ponedjeljak, 15. rujna, u 26. godini života.

U neizmjernoj tuzi za Adnom ostaju njezin suprug Faris, otac Alija, majka Fikreta, sestre Adisa, Almedina, Aldina i Almina, svekar Semir, svekrva Nermina, zaova Adna, zetovi Edin, Henes i Dženis sa svojim obiteljima, te brojna rodbina, prijatelji i susjedi.

Adna je u Sarajevu imala kozmetički salon, a prijatelji je opisuju kao vrijednu, nasmijanu i uvijek vedru djevojku.

Na društvenim mrežama prijatelji i poznanici opraštaju se od nje emotivnim porukama.